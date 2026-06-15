Удар по Днепру: разрушен колледж, повреждены школа и культурные учреждения

Последствия обстрела Днепра в ночь на 15 июня. Фото: Днепропетровская ОГА

В ночь на понедельник, 15 июня, россияне атаковали Днепр. Повреждения получило одно из предприятий, пострадал человек. Также повреждены культурные учреждения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Днепра 15 июня

Повреждения здания после обстрела Днепра 15 июня 2026 года. Фото: Днепропетровская ОГА

В результате атаки россиян на Днепр разрушено одно из помещений колледжа, взрывной волной выбиты окна в школе и учреждении культуры.

Повреждения здания после обстрела Днепра 15 июня 2026 года. Фото: Днепропетровская ОГА

"В результате ночной атаки россиян пострадал и Дом органной и камерной музыки", — добавил глава ОГА.

Разрушенное здание колледжа после обстрела Днепра 15 июня 2026 года. Фото: Днепропетровская ОГА

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Читайте также:

Внутри разрушенного здания колледжа в Днепре 15 июня 2026 года. Фото: Днепропетровская ОГА

Ранее Новини.LIVE писали, что россияне атаковали Сумы. Вражеский дрон попал в многоэтажку. Три человека пострадали, среди них и ребенок.

Также мы писали, что под Запорожьем дрон прилетел рядом с остановкой общественного транспорта. Там погиб 44-летний мужчина, а 17-летний парень получил ранения.