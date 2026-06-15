Удар по Днепру: разрушен колледж, повреждены школа и культурные учреждения
В ночь на понедельник, 15 июня, россияне атаковали Днепр. Повреждения получило одно из предприятий, пострадал человек. Также повреждены культурные учреждения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.
Последствия обстрела Днепра 15 июня
В результате атаки россиян на Днепр разрушено одно из помещений колледжа, взрывной волной выбиты окна в школе и учреждении культуры.
"В результате ночной атаки россиян пострадал и Дом органной и камерной музыки", — добавил глава ОГА.
Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Ранее Новини.LIVE писали, что россияне атаковали Сумы. Вражеский дрон попал в многоэтажку. Три человека пострадали, среди них и ребенок.
Также мы писали, что под Запорожьем дрон прилетел рядом с остановкой общественного транспорта. Там погиб 44-летний мужчина, а 17-летний парень получил ранения.