Трамп готовий допомогти Україні та чинити тиск на Путіна, — Politico

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент США Дональд Трамп готовий надати допомогу Україні, а також посилити тиск на диктатора РФ Володимира Путіна. Однак в обмін на це він хоче отримати від європейських союзників підтримку щодо Ірану.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Politico.

Що сказав Трамп на саміті G7

Як пише видання, лідери країн G7 прибули на саміт до Франції, будучи готовими до того, що може виникнути конфлікт із Дональдом Трампом щодо Ірану та війни в Україні.

Але замість цього, як стверджують двоє високопоставлених дипломатів ЄС, після дня переговорів вони несподівано опинилися в оптимістичному настрої щодо відносин із США і вже менше турбувалися про те, чи не зірветься вирішальний саміт НАТО, запланований у Туреччині на липень.

Зокрема, у понеділок Трамп викликав хвилю занепокоєння, коли припустив, що угода між США та Іраном дозволить йому переключити увагу на мирну угоду між Росією та Україною.

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Існували побоювання, що Трамп може звести нанівець багатомісячні зусилля союзників України щодо посилення тиску на Москву. Крім того, майже годинна розмова з Путіним у неділю посилила побоювання, що він може почати чинити тиск на Київ, щоб той поступився територією та погодився на нерівноцінну угоду.

Однак насправді Трамп після 70-хвилинної зустрічі на саміті G7 з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами оголосив про відновлення санкцій проти російського нафтового сектору.

"Росія має укласти угоду", — сказав він.

Але при цьому поступка у питанні України має свою ціну. За словами двох дипломатів, Трамп закликав своїх колег із G7 висловити підтримку його ядерній угоді з Іраном і запропонувати допомогу в розмінуванні Ормузької протоки. Він уточнив, що країни мають це зробити до того, як 19 червня до Женеви прибуде віцепрезидент США Джей Ді Венс, щоб офіційно підписати рамкову угоду з Іраном.

І хоча в присутності журналістів президент США применшив значення європейської допомоги, за закритими дверима він поводився більш примирительно і прагнув заручитися як словесною, так і матеріальною підтримкою щодо угоди з Іраном.

"Йому (Трампу — Ред.) знадобляться можливості його союзників із G7 та інших країн... щоб розмінувати Ормузьку протоку. Натомість мають бути якісь поступки Україні. Є дуже серйозні очікування, що він залишиться на боці України. Саме це він і сказав", — розповів один із дипломатів.

Джерела повідомили, що Трамп готовий посилити тиск на Путіна з метою припинення війни в Україні, а також потребує допомоги союзників для стабілізації рамкової угоди. У відповідь лідери G7 дали зрозуміти, що готові допомогти, але за певних умов.

Politico зазначає, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розгортання тральщиків "має бути ініційоване та підтримане Сполученими Штатами, а потім Іраном та Оманом — сторонами, які беруть участь у угоді".

Як повідомляло Новини.LIVE, Дональд Трамп на саміті G7 знову заявив про намір зосередитися на врегулюванні війни в Україні. Він зазначив, що переговори можуть зрушити з мертвої точки.

Також ми писали, що в неділю Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Пізніше він розповів, що вони обговорювали можливість організації зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним на території США. Суть у тому, що в такому форматі Путіну було б складніше відмовитися від зустрічі.