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Головна Новини дня Трамп збирається говорити з Путіним та Зеленським щодо угоди про мир

Трамп збирається говорити з Путіним та Зеленським щодо угоди про мир

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 13:03
Трамп збирається говорити з Путіним та Зеленським щодо угоди про мир
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Сьогодні у межах французького саміту G7 відбудуться переговори між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, після яких очільник Білого дому збирається зателефонувати Владіміру Путіну. Президент США назвав ситуацію божевіллям через колосальні людські втрати обох сторін, які лише за минулий місяць сукупно склали 35 тисяч солдатів.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з пресою, передає Новини.LIVE.

Трамп хоче переговорити з Зеленським та Путіним щодо підписання угоди про мир

Керівник Білого дому повідомив журналістам, що його сьогоднішній робочий графік передбачає проведення особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Потім у планах американського лідера після переговорів з українською делегацією є телефонна розмова з керівником Кремля Володимиром Путіним.

Окрім того, Дональд Трамп знову висловився про кількість загиблих і поранених військовослужбовців. За інформацією американської сторони, сумарні втрати обох армій лише за місяць сягнули кількох десятків тисяч.

"Послухайте, Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 000 солдатів між собою. Те, що там відбувається, просто божевілля", — заявив Дональд Трамп.

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Новини..LIVE повідомляли раніше, що у перший день саміту, 15 червня, президент США Дональд Трамп на зустрічі з французьким колегою Макроном заявив, що Вашингтон планує зосередитися на припиненні війни в Україні. Трамп висловив упевненість, що сторони можуть досягти прогресу на майбутніх переговорах.

Водночас російська сторона висуває завідомо неприйнятні умови для початку діалогу. Раніше Володимир Путін оголосив, що припинення бойових дій можливе виключно у разі згоди України на так звані "домовленості Анкориджа". Москва продовжує вимагати віддати їй кілька українських територій і відмовляється зупиняти штурми, поки Київ не виконає всі ультиматуми Кремля.

Володимир Зеленський володимир путін переговори Дональд Трамп перемир'я
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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