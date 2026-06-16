Трамп собирается обсудить с Путиным и Зеленским соглашение о мире

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Сегодня в рамках французского саммита G7 состоятся переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, после которых глава Белого дома намерен позвонить Владимиру Путину. Президент США назвал ситуацию безумием из-за колоссальных человеческих потерь обеих сторон, которые только за прошлый месяц в совокупности составили 35 тысяч солдат.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с прессой, передает Новини.LIVE.

Трамп хочет переговорить с Зеленским и Путиным о подписании мирного соглашения

Глава Белого дома сообщил журналистам, что его сегодняшний рабочий график предусматривает проведение личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем в планах американского лидера после переговоров с украинской делегацией стоит телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Кроме того, Дональд Трамп вновь высказался о количестве погибших и раненых военнослужащих. По информации американской стороны, совокупные потери обеих армий только за месяц достигли нескольких десятков тысяч.

«Послушайте, Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, как и Украина. В прошлом месяце они потеряли 35 000 солдат между собой. То, что там происходит, просто безумие», — заявил Дональд Трамп.

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Новини.LIVE сообщали ранее, что в первый день саммита, 15 июня, президент США Дональд Трамп на встрече с французским коллегой Макроном заявил, что Вашингтон планирует сосредоточиться на прекращении войны в Украине. Трамп выразил уверенность, что стороны могут достичь прогресса на предстоящих переговорах.

В то же время российская сторона выдвигает заведомо неприемлемые условия для начала диалога. Ранее Владимир Путин объявил, чтопрекращение боевых действий возможно исключительно в случае согласия Украины на так называемые «договоренности Анкориджа». Москва продолжает требовать передачи ей нескольких украинских территорий и отказывается прекратить штурмы, пока Киев не выполнит все ультиматумы Кремля.