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Головна Новини дня Зеленський продемонстрував кадри розмови з Трампом на саміті G7

Зеленський продемонстрував кадри розмови з Трампом на саміті G7

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 14:53
Зеленський продемонстрував кадри розмови з Трампом на саміті G7
Володимир Зеленський і Дональд Трамп на саміті G7. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський 16 червня оприлюднив фото зі своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Вона відбулася у межах саміту G7.

Відповідні світлини з'явилися у Telegram, передає Новини.LIVE. 

Хто брав участь у двосторонній розмові

На кадрах також можна побачити секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова та державного секретаря США Марко Рубіо.

Зеленський продемонстрував кадри розмови з Трампом на саміті G7 - фото 1
Дональд Трамп, Володимир Зеленський та Марко Рубіо. Фото: Зеленський/Telegram

Коментуючи зустріч, глава держави наголосив на важливості узгодження позицій між союзниками та партнерами.

"Завжди важливо координувати позиції", — написав Зеленський.

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Марко Рубіо, Рустем Умєров, Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Зеленський/Telegram

Зустріч відбулася під час саміту G7, де одним із ключових питань залишається підтримка України та посилення міжнародної співпраці у сфері безпеки.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час саміту Зеленський уже зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Також очікується серія переговорів з іншими світовими лідерами, зокрема представниками країн G7 та Європейського Союзу. Однією з ключових подій для української делегації є спеціальне засідання у форматі "G7 — Україна", на якому сторони обговорили координацію підтримки України в умовах триваючої російської агресії.

Також Новини.LIVE писали, що у французькому Евіані завершилося засідання лідерів країн за участю Володимира Зеленського. Переговори тривали близько півтори години та були присвячені питанням безпеки, подальшої підтримки України і досягненню справедливого та стійкого миру в Європі.

Володимир Зеленський Дональд Трамп Марко Рубіо
Литвин Вікторія - редактор
Автор:
Литвин Вікторія
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