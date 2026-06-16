В Евіані завершилися переговори Зеленського та лідерів G7

Переговори лідерів країн G7 та Володимира Зеленського. Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS

У французькому місті Евіан, яке приймає цьогорічний саміт "Великої сімки" завершилися півторагодинні переговори між лідерами країн G7 та Президентом України Володимиром Зеленським. Головною темою тривалої зустрічі сторін стало забезпечення безпеки та миру як для самої України, так і для всієї Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію заходу.

Переговори з Зеленським тривали півтори години

Питання європейської безпеки та шляхи досягнення стабільного миру для України стали ключовими темами на засіданні лідерів країн "Великої сімки" за участю Володимира Зеленського. Цей захід організували у французькому місті Евіан, де зараз триває черговий міжнародний саміт G7.

Дипломатичні переговори та спільна робота керівників держав спільно з українським президентом проходили у закритому форматі.

Робоче обговорення зазначених оборонних та політичних питань виявилося досить тривалим і зайняло рівно півтори години. Офіційним гаслом та головним змістом цієї півторагодинної бесіди, зафіксованим під час зустрічі, визначили "забезпечення миру та безпеки для України та Європи".

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Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у Франції триває саміт G7, присвячений розв'язанню головних світових конфліктів. Емманюель Макрон зібрав у місті Евіан-ле-Бен лідерів "сімки", представників Близького Сходу та Президента України Володимира Зеленського. Окрім питань безпеки, на зустрічі обговорюють глобальну торгівлю, охорону здоров'я, міграційні процеси та контроль за видобутком корисних копалин.

Під час саміту 15 червня відбулася офіційна зустріч Дональда Трампа та Емманюеля Макрона. Американський президент оголосив, що після розв'язання інших криз Вашингтон планує активніше зайнятися російсько-українською війною і спробувати зупинити бойові дії.

Для цього західні країни та Україна намагалися організувати діалог із Кремлем безпосередньо на французькому саміті. Проте російська влада повністю проігнорувала цю ініціативу. У відповідь Володимир Зеленський під час розмови з Трампом запропонував перенести майбутні переговори у США. Президент України вважає, що організація зустрічі на території Сполучених Штатів є вигіднішою, адже у такому форматі Путіну буде значно важче відмовитися від розмови принаймні особисто перед Президентом Трампом.