У Франції стартує саміт G7: Макрон назвав головні теми

Еммануель Макрон на зустрічі G7. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що на саміті "Групи семи" (G7), який розпочався у понеділок, 15 червня, в Евіан-ле-Бен світові лідери разом із Володимиром Зеленським та керівниками близькосхідних країн розроблятимуть умови для завершення війни в Україні та врегулювання кризи довкола Ірану.

Про це Еммануель Макрон заявив у відеозверненні, передає Новини.LIVE.

У Франції почався саміт G7

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що цього року порядок денний саміту G7 зосереджений навколо міжнародних криз. Окрім очільників держав "сімки", французький лідер запросив до участі керівників країн Близького Сходу, а також Президента України Володимира Зеленського.

Головні дискусії стосуватимуться не лише безпекових викликів, а й економічних наслідків через ситуацію на Близькому Сході. Крім того, за результатами саміту планується затвердити пакет офіційних документів щодо правил міжнародної торгівлі, сфери охорони здоров'я, міграційних процесів, видобутку рідкісноземельних металів і критично важливих корисних копалин, а також боротьби з наркоторгівлею, раком та вірусом Ебола.

Окрему увагу учасники міжнародного клубу приділять питанню тривалого миру в Україні та забезпеченню її оборонної стійкості. Світові лідери планують скоординувати зусилля для захисту української критичної та енергетичної інфраструктури від руйнувань.

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"Ми, безумовно, говоритимемо про Україну та прийматимемо президента Зеленського, щоб підтвердити нашу підтримку Україні, її енергетичній інфраструктурі та її оборонним зусиллям. Ми також працюватимемо над створенням умов для переговорів, які могли б призвести до тривалого миру", — сказав Макрон.

Також лідери країн долучаться до обговорення ситуації довкола Ірану та підписання угоди між офіційним Тегераном і США. До цієї панелі дискусій долучаться делегації з Єгипту, а також представники держав Перської затоки, зокрема Об'єднаних Арабських Еміратів та Катару. Західні країни прагнуть змінити маршрути постачання нафтопродуктів з близькосхідного регіону для зменшення власної сировинної залежності.

"Нашою метою буде оцінити наслідки цієї угоди, підтримати Ліван, забезпечити довгострокове відкриття Ормузької протоки та сприяти укладенню угоди щодо ядерної та балістичної програм Ірану. Ми також розглянемо способи диверсифікації енергетичних маршрутів із цього регіону, щоб зменшити нашу залежність", — зазначив він.

Окремо сторони обговорять доцільність приватних інвестицій у країни Глобального Півдня для розв'язання проблем у світовій торгівлі.

"Далі ми говоритимемо про глобальні дисбаланси між Північчю та Півднем. Йтиметься про те, як ефективніше допомагати країнам Півдня, залучаючи більше приватних інвестицій, відновлюючи механізми солідарності та вирішуючи проблеми, які сьогодні впливають на міжнародну торгівлю. У цьому напрямку вже проведено значну експертну роботу. Кілька днів тому ми також провели поглиблені консультації за участю Індії, Китаю та країн G7 для просування цієї ініціативи. Ми прагнемо досягти нових домовленостей, зміцнити співпрацю між країнами G7 та нашими партнерами, створити спільні рішення, знизити міжнародну напруженість і покращити стан наших економік", — сказав французький президент.

Новини.LIVE писали раніше, що Президент Зеленський закликав G7 до рішучих дій щодо Росії після масованого удару. Також він заявив, що пропонував організувати зустріч із Путіним безпосередньо у Франції під наглядом США та Євросоюзу, але Кремль залишив це звернення без відповіді. Кремль готовий провести зустріч лідерів виключно на своїй території.

Відомо, що в рамках саміту G7 президент США Дональд Трамп проведе двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським, яка стане ключовою точкою українського порядку денного.