Во Франции начинается саммит G7: Макрон назвал основные темы

Эммануэль Макрон на встрече G7. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что на саммите «Группы семи» (G7), который начался в понедельник, 15 июня, в Эвиан-ле-Бен мировые лидеры вместе с Владимиром Зеленским и руководителями ближневосточных стран будут разрабатывать условия для завершения войны в Украине и урегулирования кризиса вокруг Ирана.

Об этом Эммануэль Макрон заявил в видеообращении, передает Новини.LIVE.

Во Франции начался саммит G7

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в этом году повестка дня саммита G7 сосредоточена на международных кризисах. Помимо лидеров стран «семерки», французский лидер пригласил к участию руководителей стран Ближнего Востока, а также президента Украины Владимира Зеленского.

Основные дискуссии будут касаться не только вызовов в сфере безопасности, но и экономических последствий ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, по итогам саммита планируется утвердить пакет официальных документов, касающихся правил международной торговли, сферы здравоохранения, миграционных процессов, добычи редкоземельных металлов и критически важных полезных ископаемых, а также борьбы с наркоторговлей, раком и вирусом Эбола.

Особое внимание участники международного клуба уделят вопросу прочного мира в Украине и обеспечению ее оборонной устойчивости. Мировые лидеры планируют скоординировать усилия для защиты украинской критической и энергетической инфраструктуры от разрушений.

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«Мы, безусловно, будем говорить об Украине и примем президента Зеленского, чтобы подтвердить нашу поддержку Украине, ее энергетической инфраструктуре и ее оборонным усилиям. Мы также будем работать над созданием условий для переговоров, которые могли бы привести к прочному миру», — сказал Макрон.

Также лидеры стран присоединятся к обсуждению ситуации вокруг Ирана и подписания соглашения между официальным Тегераном и США. К этой дискуссионной панели присоединятся делегации из Египта, а также представители государств Персидского залива, в частности Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Западные страны стремятся изменить маршруты поставок нефтепродуктов из ближневосточного региона для уменьшения собственной сырьевой зависимости.

«Нашей целью будет оценка последствий этого соглашения, поддержка Ливана, обеспечение долгосрочного открытия Ормузского пролива и содействие заключению соглашения по ядерной и баллистической программам Ирана. Мы также рассмотрим способы диверсификации энергетических маршрутов из этого региона, чтобы уменьшить нашу зависимость», — отметил он.

Отдельно стороны обсудят целесообразность частных инвестиций в страны Глобального Юга для решения проблем в мировой торговле.

«Далее мы будем говорить о глобальных дисбалансах между Севером и Югом. Речь пойдет о том, как эффективнее помогать странам Юга, привлекая больше частных инвестиций, восстанавливая механизмы солидарности и решая проблемы, которые сегодня влияют на международную торговлю. В этом направлении уже проделана значительная экспертная работа. Несколько дней назад мы также провели углубленные консультации с участием Индии, Китая и стран G7 для продвижения этой инициативы. Мы стремимся достичь новых договоренностей, укрепить сотрудничество между странами G7 и нашими партнерами, выработать совместные решения, снизить международную напряженность и улучшить состояние наших экономик», — сказал французский президент.

Новини.LIVE писали ранее, что президент Зеленский призвал G7 к решительным действиям в отношении России после массированного удара. Также он заявил, что предлагал организовать встречу с Путиным непосредственно во Франции под наблюдением США и Евросоюза, но Кремль оставил это обращение без ответа. Кремль готов провести встречу лидеров исключительно на своей территории.

Известно, что в рамках саммита G7 президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским, которая станет ключевым моментом украинской повестки дня.