В Эвиане завершились переговоры Зеленского и лидеров G7

Переговоры лидеров стран «Большой семерки» и Владимира Зеленского. Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS

Во французском городе Эвиан, где в этом году проходит саммит «Большой семерки», завершились полуторачасовые переговоры между лидерами стран G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой длительной встречи сторон стало обеспечение безопасности и мира как для самой Украины, так и для всей Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Переговоры с Зеленским длились полтора часа

Вопросы европейской безопасности и пути достижения стабильного мира для Украины стали ключевыми темами на заседании лидеров стран «Большой семерки» с участием Владимира Зеленского. Это мероприятие организовали во французском городе Эвиан, где сейчас проходит очередной международный саммит G7.

Дипломатические переговоры и совместная работа руководителей государств вместе с украинским президентом проходили в закрытом формате.

Рабочее обсуждение указанных оборонных и политических вопросов оказалось довольно продолжительным и заняло ровно полтора часа. Официальным лозунгом и главным содержанием этой полуторачасовой беседы, зафиксированным во время встречи, определили «обеспечение мира и безопасности для Украины и Европы».

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Как сообщали ранее Новини.LIVE, во Франции проходит саммит G7, посвященный разрешению главных мировых конфликтов. Эмманюэль Макрон собрал в городе Эвиан-ле-Бен лидеров «семерки», представителей Ближнего Востока и президента Украины Владимира Зеленского. Помимо вопросов безопасности, на встрече обсуждают глобальную торговлю, здравоохранение, миграционные процессы и контроль за добычей полезных ископаемых.

Во время саммита 15 июня состоялась официальная встреча Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона. Американский президент объявил, что после разрешения других кризисов Вашингтон планирует активнее заняться российско-украинской войной и попытаться остановить боевые действия.

Для этого западные страны и Украина пытались организовать диалог с Кремлем непосредственно на французском саммите. Однако российские власти полностью проигнорировали эту инициативу. В ответ Владимир Зеленский во время разговора с Трампом предложил перенести будущие переговоры в США. Президент Украины считает, что организация встречи на территории Соединенных Штатов более выгодна, ведь в таком формате Путину будет значительно сложнее отказаться от разговора, по крайней мере, лично перед президентом Трампом.