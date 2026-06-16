Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Эвиане завершились переговоры Зеленского и лидеров G7

В Эвиане завершились переговоры Зеленского и лидеров G7

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 12:38
В Эвиане завершились переговоры Зеленского и лидеров G7
Переговоры лидеров стран «Большой семерки» и Владимира Зеленского. Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS

Во французском городе Эвиан, где в этом году проходит саммит «Большой семерки», завершились полуторачасовые переговоры между лидерами стран G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой длительной встречи сторон стало обеспечение безопасности и мира как для самой Украины, так и для всей Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Переговоры с Зеленским длились полтора часа

Вопросы европейской безопасности и пути достижения стабильного мира для Украины стали ключевыми темами на заседании лидеров стран «Большой семерки» с участием Владимира Зеленского. Это мероприятие организовали во французском городе Эвиан, где сейчас проходит очередной международный саммит G7.

Дипломатические переговоры и совместная работа руководителей государств вместе с украинским президентом проходили в закрытом формате.

Рабочее обсуждение указанных оборонных и политических вопросов оказалось довольно продолжительным и заняло ровно полтора часа. Официальным лозунгом и главным содержанием этой полуторачасовой беседы, зафиксированным во время встречи, определили «обеспечение мира и безопасности для Украины и Европы».

Читайте также:

Как сообщали ранее Новини.LIVE, во Франции проходит саммит G7, посвященный разрешению главных мировых конфликтов. Эмманюэль Макрон собрал в городе Эвиан-ле-Бен лидеров «семерки», представителей Ближнего Востока и президента Украины Владимира Зеленского. Помимо вопросов безопасности, на встрече обсуждают глобальную торговлю, здравоохранение, миграционные процессы и контроль за добычей полезных ископаемых.

Во время саммита 15 июня состоялась официальная встреча Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона. Американский президент объявил, что после разрешения других кризисов Вашингтон планирует активнее заняться российско-украинской войной и попытаться остановить боевые действия.

Для этого западные страны и Украина пытались организовать диалог с Кремлем непосредственно на французском саммите. Однако российские власти полностью проигнорировали эту инициативу. В ответ Владимир Зеленский во время разговора с Трампом предложил перенести будущие переговоры в США. Президент Украины считает, что организация встречи на территории Соединенных Штатов более выгодна, ведь в таком формате Путину будет значительно сложнее отказаться от разговора, по крайней мере, лично перед президентом Трампом.

Владимир Зеленский переговоры G7
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации