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Главная Новости дня Зеленский показал кадры разговора с Трампом на саммите G7

Зеленский показал кадры разговора с Трампом на саммите G7

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 14:53
Зеленский показал кадры разговора с Трампом на саммите G7
Владимир Зеленский и Дональд Трамп на саммите G7. Фото: Зеленский/Telegram

16 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии со своей встречи с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась в рамках саммита G7.

Соответствующие фотографии появились в Telegram, передает Новини.LIVE.

Кто участвовал в двустороннем разговоре

На кадрах также можно увидеть секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова и государственного секретаря США Марко Рубио.

Зеленський продемонстрував кадри розмови з Трампом на саміті G7 - фото 1
Дональд Трамп, Владимир Зеленский и Марко Рубио. Фото: Зеленский/Telegram

Комментируя встречу, глава государства подчеркнул важность согласования позиций между союзниками и партнерами.

"Всегда важно координировать позиции", — написал Зеленский.

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Марко Рубио, Рустем Умеров, Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Зеленский/Telegram

Встреча состоялась в ходе саммита G7, где одним из ключевых вопросов остается поддержка Украины и укрепление международного сотрудничества в сфере безопасности.

Как сообщали Новини.LIVE, во время саммита Зеленский уже встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также ожидается серия переговоров с другими мировыми лидерами, в частности представителями стран G7 и Европейского Союза. Одним из ключевых событий для украинской делегации является специальное заседание в формате "G7 — Украина", на котором стороны обсудили координацию поддержки Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.

Также Новини.LIVE писали, что во французском Эвиане завершилось заседание лидеров стран с участием Владимира Зеленского. Переговоры длились около полутора часов и были посвящены вопросам безопасности, дальнейшей поддержки Украины и достижению справедливого и устойчивого мира в Европе.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Марко Рубио
Литвин Виктория - редактор
Автор:
Литвин Виктория
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