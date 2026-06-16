Зеленский показал кадры разговора с Трампом на саммите G7

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на саммите G7. Фото: Зеленский/Telegram

16 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии со своей встречи с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась в рамках саммита G7.

Соответствующие фотографии появились в Telegram, передает Новини.LIVE.

Кто участвовал в двустороннем разговоре

На кадрах также можно увидеть секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова и государственного секретаря США Марко Рубио.

Дональд Трамп, Владимир Зеленский и Марко Рубио. Фото: Зеленский/Telegram

Комментируя встречу, глава государства подчеркнул важность согласования позиций между союзниками и партнерами.

"Всегда важно координировать позиции", — написал Зеленский.

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Марко Рубио, Рустем Умеров, Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Зеленский/Telegram

Встреча состоялась в ходе саммита G7, где одним из ключевых вопросов остается поддержка Украины и укрепление международного сотрудничества в сфере безопасности.

Как сообщали Новини.LIVE, во время саммита Зеленский уже встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также ожидается серия переговоров с другими мировыми лидерами, в частности представителями стран G7 и Европейского Союза. Одним из ключевых событий для украинской делегации является специальное заседание в формате "G7 — Украина", на котором стороны обсудили координацию поддержки Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.

Также Новини.LIVE писали, что во французском Эвиане завершилось заседание лидеров стран с участием Владимира Зеленского. Переговоры длились около полутора часов и были посвящены вопросам безопасности, дальнейшей поддержки Украины и достижению справедливого и устойчивого мира в Европе.