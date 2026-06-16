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Главная Новости дня Зеленский, Макрон и Трамп уже прибыли на саммит G7

Зеленский, Макрон и Трамп уже прибыли на саммит G7

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 11:02
Зеленский, Макрон и Трамп уже прибыли на саммит G7
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Во Франции стартовал саммит лидеров «Большой семерки», на который для участия в заседаниях по вопросам безопасности и политики одновременно прибыли президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп. На полях международного форума французский лидер уже встретился с украинским коллегой, который планирует провести серию важных двусторонних переговоров с главами правительств стран Запада.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прямую трансляцию мероприятия.

Лидеры стран съезжаются на саммит G7

Международный саммит стран «Большой семерки» во Франции собрал лидеров ведущих государств мира, среди которых на этот раз присутствуют Президент Украины Владимир Зеленский, Президент США Дональд Трамп и лидер принимающей страны Эмманюэль Макрон.

Официальная встреча Макрона с Зеленским уже состоялась непосредственно на площадке форума. Главным событием для украинской делегации станет участие в специализированном заседании «G7 — Украина», которое будет посвящено координации действий и поддержке нашего государства.

Помимо работы в рамках саммита, Владимир Зеленский проведет ряд важных индивидуальных переговоров. График лидера государства предусматривает закрытые двусторонние встречи.

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Новини.LIVE писали ранее, что во время официальной встречи с Эммануэлем Макроном на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен президент США Дональд Трамп объявил о намерении активно заняться урегулированием войны в Украине и сдвинуть переговоры с мертвой точки. Украина уже предлагала различные форматы для диалога с Москвой, но российская сторона их постоянно отвергала. В частности, Киев обсуждал с Вашингтоном и Парижем возможность встречи с РФ прямо на полях французского саммита «Большой семерки» с участием всех демократических государств, однако Кремль проигнорировал это предложение.

Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Дональд Трамп
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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