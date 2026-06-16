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Головна Новини дня Зеленський, Макрон та Трамп уже прибули на саміт G7

Зеленський, Макрон та Трамп уже прибули на саміт G7

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 11:02
Зеленський, Макрон та Трамп уже прибули на саміт G7
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

У Франції стартував саміт лідерів "Великої сімки", куди для участі у безпекових та політичних засіданнях одночасно прибули Президент України Володимир Зеленський, Президент Франції Емманюель Макрон та Президент США Дональд Трамп. На полях міжнародного форуму французький лідер уже зустрівся з українським колегою, який планує провести серію важливих двосторонніх переговорів із керівниками урядів країн Заходу.

Новина доповнюється...

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Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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