Зеленський, Макрон та Трамп уже прибули на саміт G7

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

У Франції стартував саміт лідерів "Великої сімки", куди для участі у безпекових та політичних засіданнях одночасно прибули Президент України Володимир Зеленський, Президент Франції Емманюель Макрон та Президент США Дональд Трамп. На полях міжнародного форуму французький лідер уже зустрівся з українським колегою, який планує провести серію важливих двосторонніх переговорів із керівниками урядів країн Заходу.

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