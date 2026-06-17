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Позиция Трампа насчет войны в Украине изменилась: заявление премьера Канады

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Дата публикации 17 июня 2026 15:09
Позиция Трампа насчет войны в Украине изменилась: заявление премьера Канады
Премьер-министр Канады Марк Карни и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о серьезном изменении позиции президента США Дональда Трампа в отношении войны в Украине. Он сказал, что Трамп начал гораздо более реалистично оценивать ситуацию на линии фронта. Карни считает, что в последнее время американская сторона демонстрирует готовность усилить экономическое давление на Москву и предоставить Киеву новую оборонную помощь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспильне".

Заявление премьер-министра Канады Марка Карни

По словам канадского премьера, он заметил изменение настроений делегации США во время личных встреч на саммите «Группы семи» во Франции.

"Речь шла об изменении тона в отношении Украины, смене ориентации, более реалистичных, на наш взгляд, ожиданиях относительно дальнейшего хода этой войны и позиции против России", — сказал Марк Карни.

Он добавил, что союзники Украины очень подробно проработали новые шаги по ужесточению финансовых санкций против Кремля, а также возможность выделения дополнительного оружия для ВСУ.

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Как ранее сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский рассказал об основных итогах международного саммита лидеров G7 в Эвиане. Главными вопросами встречи стали поиски путей для начала мирных переговоров и прекращения российской агрессии.

Также мы сообщали, что НАТО может предоставить Украине новый пакет военной поддержки в размере 70 млрд евро. Примерно 30 млрд евро планируется направить из уже согласованного Евросоюзом двухлетнего кредита для Украины на 90 млрд евро, еще около 40 млрд евро поступят в рамках двусторонних программ помощи.

Канада Дональд Трамп война в Украине
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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