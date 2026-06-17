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Позиція Трампа щодо війни в Україні змінилася: заява прем'єра Канади

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 15:09
Позиція Трампа щодо війни в Україні змінилася: заява прем'єра Канади
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив про серйозну зміну позиції президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Він сказав, що Трамп почав набагато реалістичніше оцінювати ситуацію на лінії фронту. Карні вважає, що останнім часом американська сторона демонструє готовність до посилення економічного тиску на Москву та надання Києву нової оборонної допомоги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Суспільне.

Заява прем'єр-міністра Канади Марка Карні

За словами канадського прем'єра, він зафіксував зміну настроїв делегації США під час особистих зустрічей на саміті "Групі семи" у Франції.

"Йшлося про зміну тону стосовно України, зміну орієнтації, реалістичніші, на нашу думку, очікування щодо подальшого перебігу цієї війни та позицію проти Росії", — сказав Марк Карні.

Він додав, що союзники України дуже детально прописали нові кроки для посилення фінансових санкцій проти Кремля, а також можливість виділення додаткової зброї для ЗСУ.

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Як писали Новини.LIVE раніше, Володимир Зеленський розказав про головні результати міжнародного саміту лідерів G7 в Евіані. Головними питаннями зустрічі стали пошуки шляхів для початку мирних переговорів і завершення російської агресії.  

Також ми повідомляли, що НАТО може надати Україні новий пакет військової підтримки обсягом 70 млрд євро. Приблизно 30 млрд євро планують спрямувати з уже погодженого Євросоюзом дворічного кредиту для України на 90 млрд євро, ще близько 40 млрд євро надійдуть у межах двосторонніх програм допомоги.

Канада Дональд Трамп війна в Україні
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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