Канада передала Україні перші ракети AIM для ППО — деталі

Солдати завантажують американську ракету середньої дальності AIM -120 на винищувач F-16. Фото: Reuters

Канада передасть Україні ракети AIM. Вони посилять протиповітряну оборону та будуть протидіяти крилатим ракетам. Наразі відомо про перші поставки озброєння.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у п'ятницю, 6 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Перші поставки ракет AIM від Канади

Український міністр оборони обговорив співпрацю з Канадою з міністром національної оборони країни Девідом Макгінті. Йшлося про зміцнення сил ППО.

"Канада передає ракети AIM для посилення протиповітряної оборони України та протидії крилатим ракетам — поставки вже розпочалися. Також обговорювалося спільне виробництво безпілотників, військові навчання та обмін досвідом", — додав Федоров.

Повідомлення Михайла Федорова. Фото: скриншот

Що відомо про ракети AIM

Американські ракети AIM — повітря-повітря та ближнього радіуса дії. Їхня розробка стартувала наприкінці 1940-х років. У 50-х AIM стали на озброєння у ВМС США.

Зараз такі ракети перебувають на озброєнні низки країн світу:

США;

Великій Британії;

Франції;

Німеччині;

Австралії та інших.

Носіями AIM можуть бути більшість сучасних винищувачів, зокрема F-15 та F-16, а також винищувачі п'ятого покоління — F-22 Raptor і F-35 Lightning II.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в ЗСУ створили нове командування безпілотних систем ППО. Деталі повідомив Головнокомандувач Олександр Сирський.

Також ми розповідали про те, який відсоток ракет Україна отримала через PURL. Подробиці розкрив Генсек НАТО Марк Рютте.