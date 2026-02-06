Канада передала Україні перші ракети AIM для ППО — деталі

Канада передає Україні ракети AIM для ППО — є перші поставки
Канада передасть Україні ракети AIM. Вони посилять протиповітряну оборону та будуть протидіяти крилатим ракетам. Наразі відомо про перші поставки озброєння.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у п'ятницю, 6 лютого, передає Новини.LIVE.
Перші поставки ракет AIM від Канади
Український міністр оборони обговорив співпрацю з Канадою з міністром національної оборони країни Девідом Макгінті. Йшлося про зміцнення сил ППО.
"Канада передає ракети AIM для посилення протиповітряної оборони України та протидії крилатим ракетам — поставки вже розпочалися. Також обговорювалося спільне виробництво безпілотників, військові навчання та обмін досвідом", — додав Федоров.
Що відомо про ракети AIM
Американські ракети AIM — повітря-повітря та ближнього радіуса дії. Їхня розробка стартувала наприкінці 1940-х років. У 50-х AIM стали на озброєння у ВМС США.
Зараз такі ракети перебувають на озброєнні низки країн світу:
- США;
- Великій Британії;
- Франції;
- Німеччині;
- Австралії та інших.
Носіями AIM можуть бути більшість сучасних винищувачів, зокрема F-15 та F-16, а також винищувачі п'ятого покоління — F-22 Raptor і F-35 Lightning II.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, в ЗСУ створили нове командування безпілотних систем ППО. Деталі повідомив Головнокомандувач Олександр Сирський.
Також ми розповідали про те, який відсоток ракет Україна отримала через PURL. Подробиці розкрив Генсек НАТО Марк Рютте.
Читайте Новини.LIVE!