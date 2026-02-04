Відео
У ЗСУ нове командування безпілотних систем ППО, — Сирський

У ЗСУ нове командування безпілотних систем ППО, — Сирський

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 16:28
У ЗСУ створили командування безпілотних систем ППО — деталі від Сирського
Олександр Сирський. Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗСУ

Україна працює над тим, аби активніше протидіяти ворожим дроновим атакам. Для цього впроваджують низку нововведень. Зокрема, у ЗСУ створили командування безпілотних систем ППО.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у середу, 4 лютого.

Читайте також:

Як Україна нарощує спроможності протидії ворожим дронам

За словами Сирського, РФ щодня атакує Україну ударними БпЛА типу "шахед" і "герань". Під обстріли потрапляє цивільне населення та об'єкти інфраструктури. Аби протистояти цьому, Україна налагоджує перехоплення дронів.

"У січні високі результати демонстрували засоби саме українського виробництва. Фіксуємо позитивну динаміку комплектування новостворених дивізіонів дронів-перехоплювачів. Триває підготовка додаткових екіпажів", — зазначив Сирський.

Сирський про нове командування сил ППО
Повідомлення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Фото: скриншот

Головнокомандувач додав, що під оперативний контроль угруповання Повітряних Сил уже передано сотні екіпажів БпАК. Крім того, працюють над посиленням антидронового захисту ключових адміністративних центрів у прифронтових регіонах. "Мала ППО", за словами Сирського, наразі залишається одним з найдинамічніших напрямів сучасної війни.

"У Збройних Силах створено нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони. До командного складу Повітряних Сил моїми наказами відряджено високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом. Вони надали практичні пропозиції щодо розвитку "малої ППО", за результатами чого ухвалено необхідні управлінські рішення", — зазначив Головнокомандувач.

Він наголосив, що для ефективної роботи військовослужбовців важливі швидкі темпи постачання РЛС, БпАК і БпЛА-перехоплювачів. За словами Сирського, наразі до протидії ворожим дронам залучено й армійську авіацію.

"Загалом за весь час гелікоптерами армійської авіації вже знищено 5 830 засобів повітряного нападу противника", — додав Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ вдарили по військових об'єктах РФ. У Генштабі розкрили подробиці.

Також ми розповідали про те, що Олександр Сирський провів нараду з командирами. Обговорили ситуацію на фронті.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
