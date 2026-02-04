В ВСУ создали командование беспилотных систем ПВО — детали от Сырского

Александр Сырский. Фото: Facebook/Главнокомандующий ВСУ

Украина работает над тем, чтобы активнее противодействовать вражеским дроновым атакам. Для этого внедряют ряд нововведений. В частности, в ВСУ создали командование беспилотных систем ПВО.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду, 4 февраля.

По словам Сырского, РФ ежедневно атакует Украину ударными БпЛА типа "шахед" и "герань". Под обстрелы попадает гражданское население и объекты инфраструктуры. Чтобы противостоять этому, Украина налаживает перехват дронов.

"В январе высокие результаты демонстрировали средства именно украинского производства. Фиксируем положительную динамику комплектования вновь созданных дивизионов дронов-перехватчиков. Продолжается подготовка дополнительных экипажей", — отметил Сырский.

Сообщение Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Фото: скриншот

Главнокомандующий добавил, что под оперативный контроль группировки Воздушных Сил уже переданы сотни экипажей БпАК. Кроме того, работают над усилением антидроновой защиты ключевых административных центров в прифронтовых регионах. "Малая ПВО", по словам Сирского, сейчас остается одним из самых динамичных направлений современной войны.

"В Вооруженных Силах создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны. В командный состав Воздушных Сил моими приказами командированы высокопрофессиональные офицеры с боевым опытом. Они предоставили практические предложения по развитию "малой ПВО", по результатам чего приняты необходимые управленческие решения", — отметил Главнокомандующий.

Он подчеркнул, что для эффективной работы военнослужащих важны быстрые темпы поставки РЛС, БпАК и БпЛА-перехватчиков. По словам Сырского, сейчас к противодействию вражеским дронам привлечена и армейская авиация.

"Всего за все время вертолетами армейской авиации уже уничтожено 5 830 средств воздушного нападения противника", — добавил Главнокомандующий ВСУ.

