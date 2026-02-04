Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В ВСУ новое командование беспилотных систем ПВО, — Сырский

В ВСУ новое командование беспилотных систем ПВО, — Сырский

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 16:28
В ВСУ создали командование беспилотных систем ПВО — детали от Сырского
Александр Сырский. Фото: Facebook/Главнокомандующий ВСУ

Украина работает над тем, чтобы активнее противодействовать вражеским дроновым атакам. Для этого внедряют ряд нововведений. В частности, в ВСУ создали командование беспилотных систем ПВО.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду, 4 февраля.

Реклама
Читайте также:

Как Украина наращивает способности противодействия вражеским дронам

По словам Сырского, РФ ежедневно атакует Украину ударными БпЛА типа "шахед" и "герань". Под обстрелы попадает гражданское население и объекты инфраструктуры. Чтобы противостоять этому, Украина налаживает перехват дронов.

"В январе высокие результаты демонстрировали средства именно украинского производства. Фиксируем положительную динамику комплектования вновь созданных дивизионов дронов-перехватчиков. Продолжается подготовка дополнительных экипажей", — отметил Сырский.

Сирський про нове командування сил ППО
Сообщение Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Фото: скриншот

Главнокомандующий добавил, что под оперативный контроль группировки Воздушных Сил уже переданы сотни экипажей БпАК. Кроме того, работают над усилением антидроновой защиты ключевых административных центров в прифронтовых регионах. "Малая ПВО", по словам Сирского, сейчас остается одним из самых динамичных направлений современной войны.

"В Вооруженных Силах создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны. В командный состав Воздушных Сил моими приказами командированы высокопрофессиональные офицеры с боевым опытом. Они предоставили практические предложения по развитию "малой ПВО", по результатам чего приняты необходимые управленческие решения", — отметил Главнокомандующий.

Он подчеркнул, что для эффективной работы военнослужащих важны быстрые темпы поставки РЛС, БпАК и БпЛА-перехватчиков. По словам Сырского, сейчас к противодействию вражеским дронам привлечена и армейская авиация.

"Всего за все время вертолетами армейской авиации уже уничтожено 5 830 средств воздушного нападения противника", — добавил Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ ударили по военным объектам РФ. В Генштабе раскрыли подробности.

Также мы рассказывали о том, что Александр Сырский провел совещание с командирами. Обсудили ситуацию на фронте.

ВСУ ПВО дроны война в Украине Александр Сырский
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации