Україна
Канада передает Украине ракеты AIM для ПВО — есть первые поставки

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 18:12
Канада передала Украине первые ракеты AIM для ПВО — детали
Солдаты загружают американскую ракету средней дальности AIM-120 на истребитель F-16. Фото: Reuters

Канада передаст Украине ракеты AIM. Они усилят противовоздушную оборону и будут противодействовать крылатым ракетам. Известно о первых поставках вооружения.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в пятницу, 6 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Первые поставки ракет AIM от Канады

Украинский министр обороны обсудил сотрудничество с Канадой с министром национальной обороны страны Дэвидом Макгинти. Речь шла об укреплении сил ПВО.

"Канада передает ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны Украины и противодействия крылатым ракетам — поставки уже начались. Также обсуждалось совместное производство беспилотников, военные учения и обмен опытом", — добавил Федоров.

Канада передала Україні ракети AIM
Сообщение Михаила Федорова. Фото: скриншот

Что известно о ракетах AIM

Американские ракеты AIM — воздух-воздух и ближнего радиуса действия. Их разработка стартовала в конце 1940-х годов. В 50-х AIM стали на вооружение в ВМС США.

Сейчас такие ракеты находятся на вооружении ряда стран мира:

  • США;
  • Великобритании;
  • Франции;
  • Германии;
  • Австралии и других.

Носителями AIM могут быть большинство современных истребителей, в частности F-15 и F-16, а также истребители пятого поколения — F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Напомним, ранее мы писали о том, в ВСУ создали новое командование беспилотных систем ПВО. Детали сообщил Главнокомандующий Александр Сырский.

Также мы рассказывали о том, какой процент ракет Украина получила через PURL. Подробности раскрыл Генсек НАТО Марк Рютте.

Канада ПВО ракеты помощь
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
