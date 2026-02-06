Канада передала Украине первые ракеты AIM для ПВО — детали

Канада передает Украине ракеты AIM для ПВО — есть первые поставки
Канада передаст Украине ракеты AIM. Они усилят противовоздушную оборону и будут противодействовать крылатым ракетам. Известно о первых поставках вооружения.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в пятницу, 6 февраля, передает Новини.LIVE.
Первые поставки ракет AIM от Канады
Украинский министр обороны обсудил сотрудничество с Канадой с министром национальной обороны страны Дэвидом Макгинти. Речь шла об укреплении сил ПВО.
"Канада передает ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны Украины и противодействия крылатым ракетам — поставки уже начались. Также обсуждалось совместное производство беспилотников, военные учения и обмен опытом", — добавил Федоров.
Что известно о ракетах AIM
Американские ракеты AIM — воздух-воздух и ближнего радиуса действия. Их разработка стартовала в конце 1940-х годов. В 50-х AIM стали на вооружение в ВМС США.
Сейчас такие ракеты находятся на вооружении ряда стран мира:
- США;
- Великобритании;
- Франции;
- Германии;
- Австралии и других.
Носителями AIM могут быть большинство современных истребителей, в частности F-15 и F-16, а также истребители пятого поколения — F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Напомним, ранее мы писали о том, в ВСУ создали новое командование беспилотных систем ПВО. Детали сообщил Главнокомандующий Александр Сырский.
Также мы рассказывали о том, какой процент ракет Украина получила через PURL. Подробности раскрыл Генсек НАТО Марк Рютте.
Читайте Новини.LIVE!