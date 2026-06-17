Збільшення ППО та ліцензія на зброю: рішення G7 для посилення ЗСУ

Лідери країн "Великої сімки" на саміті блоку у Франції. Фото: x.com/G7

Лідери країн "Групи семи" оприлюднили спільну офіційну заяву про суттєве посилення військової та економічної підтримки України на тлі її успіхів на фронті. Зокрема, буде терміново збільшено поставки комплексів протиповітряної оборони, далекобійної зброї, а також західні країни готові передати ліцензії для виробництва іноземного озброєння на українських заводах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційне комюніке лідерів саміту G7.

Захист українського неба

Світові лідери висловили солідарність з українським народом, який щодня стикається з масованими обстрілами інфраструктури та пам'яток культури.

"Ми, лідери G7, залишаємося єдиними в нашій непохитній підтримці України в захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності... Ми відзначаємо Україну за її стійкість і прогрес на полі бою в останні місяці та наголошуємо, що зараз з'явився новий імпульс", — йдеться у заяві.

Для розвитку цього успіху Україні передадуть додаткові зенітні системи, ракети-перехоплювачі та значно наростять поставки далекобійних спроможностей для ударів у глибокий тил ворога.

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Ліцензії для виробництва зброї

Також у майбутньому буде розглянута можливість передачі Україні спеціальних ліцензій на виробництво західної зброї.

Це дозволить Україні легально та масштабно збільшити виробництво іноземного озброєння безпосередньо на українських заводах.

Економічний тиск на Кремль

Іноземні лідери також прописали термінову підготовку України до майбутніх холодів, під яку виділять додаткові гроші та дефіцитне обладнання.

"Ми зобов'язуємося посилити тиск на російську військову економіку. У цьому контексті ми посилимо наші санкції, зокрема в нафтогазовому секторах. Ми вважаємо, що зараз правильний момент для впровадження додаткових заходів, оскільки президент Трамп уклав угоду, яку ми підтримуємо, щодо відновлення роботи Ормузької протоки", — наголосили лідери G7.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Президент України Володимир Зеленський на саміт G7 взяв участь у робочих зустрічах щодо безпеки Європи та провів серію важливих переговорів з лідерами країн-партнерів та МВФ.

Також ми писали, що Велика Британія на саміті G7 запровадила власні нові енергетичні санкції проти нафтового тіньового флоту Росії. Крім того, британці підписали дворічну угоду про постачання палива на українські АЕС.