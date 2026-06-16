Зеленський назвав три головні результати від зустрічі з лідерами G7

Президент США Дональд Трамп, президент Франції Еммануель Макрон та Президент України Володимир Зеленський під час робочої сесії на саміті G7. Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS

Президент Володимир Зеленський провів переговори з керівниками країн "Великої сімки" та європейських інституцій. Під час зустрічі сторони узгодили кроки щодо посилення тиску на Кремль, ліцензування виробництва зенітних ракет та виділення зимового пакета допомоги, реалізацію яких погодилися підстрахувати Сполучені Штати.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Зеленський назвав теми переговорів з лідерами країн "Великої сімки"

У засіданні спільно з Президентом України Володимиром Зеленським взяли участь лідери держав-членів об'єднання та очільники ключових інституцій Європейського Союзу.

Зеленський подякував за участь та представлені сильні ідеї щодо дипломатичного та військового примусу Росії до миру Президенту Франції Емманюелю Макрону, Прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні, Прем'єр-міністру Канади Марку Карні, Федеральному канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, Президенту США Дональду Трампу та Прем'єр-міністерці Японії Санае Такаїчі.

Також до обговорення долучилися Президент Європейської ради Антоніу Кошта та Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Під час зустрічі українська сторона чітко визначила головні оборонні та стратегічні орієнтири для міжнародних партнерів. Ключовими напрямами спільної роботи визначено збільшення прямих постачань ракет для систем протиповітряної оборони, надання Україні необхідних ліцензій для розгортання власного виробництва таких засобів ураження, формування комплексного пакета підтримки для стабільного проходження зимового періоду, а також подальше посилення міжнародного тиску на Москву.

Окремо Зеленський зауважив, що США висловили готовність забезпечити backstop, тобто надійну підстраховку за кожним із цих визначених векторів діяльності.

"Ключове – щоб усе обговорене було реалізовано. Росія має усвідомити, що її війна ніколи не стане нормою. Я дякую всім, хто допомагає", — повідомив Зеленський.

Новини.LIVE повідомляли, що Володимира Зеленського очікує у вівторок, 16 червня, ще низка важливих зустрічей та переговорів.

Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським, після чого планує зателефонувати Володимиру Путіну. Президент США засудив війну і зробив заяву про величезні людські втрати обох сторін, які лише за минулий місяць сукупно склали 35 тисяч солдатів.

Напередодні цієї зустрічі лідерів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо уже встигли переговорити та повністю узгодили свої позиції. Глава української дипломатії розповів колезі про останні успіхи ЗСУ на полі бою. Сибіга також звернув увагу на воєнні злочини Росії, зокрема на руйнування культурної спадщини та обстріли Києво-Печерської лаври.