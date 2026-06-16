Сибіга зустрівся з Рубіо перед переговорами Зеленського і Трампа

Андрій Сибіга та Марко Рубіо. Фото: x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо узгодили позиції перед майбутньою зустріччю лідерів обох держав на полях міжнародного форуму в Евіані. Глава української дипломатії поінформував колегу про успіхи ЗСУ на передовій, руйнування Росією культурної спадщини України та висловив сподівання, що нова американсько-іранська угода допоможе Вашингтону дати поштовх на завершення російсько-української війни.

Про це Андрій Сибіга повідомив в соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Сибіга переговорив з Рубіо перш ніж Зеленський та Трамп зустрінуться

Окрему увагу під час переговорів приділили підписаній нещодавно угоді між США та Іраном. Андрій Сибіга офіційно привітав Марка Рубіо з цим кроком і зазначив, що в Україні сподіваються на відновлення стабільності на світових енергетичних ринках та покращення безпекової ситуації в усьому близькосхідному регіоні завдяки цьому документу.

Крім того, очільник МЗС переказав держсекретарю очікування Володимира Зеленського щодо того, що угода з Тегераном тепер дозволить Вашингтону активніше очолити міжнародні мирні зусилля для припинення російської агресії. Дипломати детально обговорили подальший рух мирного процесу, і Сибіга представив американській стороні конкретне бачення України стосовно кроків, які здатні змусити Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів.

Окремо міністр акцентував увагу на воєнних злочинах Кремля проти культурної та релігійної спадщини. Сполучені Штати отримали детальну інформацію про російські удари по Києво-Печерській лаврі, а також по інших цивільних та історичних об'єктах України.

Читайте також:

"Я повідомив свого колегу про удари Путіна по Києво-Печерській лаврі та іншим цивільним, культурним та історичним місцям. Вони демонструють, що Москва веде війну проти віри, спадщини та української ідентичності. Я також поінформував держсекретаря Рубіо про нещодавні успіхи України на полі бою та про довгострокові санкції проти Росії. Ми бачимо зростаючий імпульс до миру через силу, і ми покладаємося на рішуче лідерство та залученість США", — заявив Дональд Трамп.

Раніше, як повідомляли Новини.LIVE, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Володимир Путін остаточно втратив шанс вийти з провальної війни. Це сталося після того, як очільник Кремля публічно відкинув пропозицію Володимира Зеленського про прямі переговори.

США також уважно стежать за цим процесом. Ще 3 червня під час слухань у Палаті представників Держсекретар США Марко Рубіо зазначав, що наразі жодна зі сторін не готова до компромісів для досягнення миру, і це найбільше стосується Росії. Рубіо додав, що Вашингтон готовий допомогти у врегулюванні конфлікту, але США не є нейтральною стороною, адже активно підтримують Україну зброєю та санкціями.

Але попри таку жорстку позицію щодо Кремля, у п'ятницю, 12 червня, Марко Рубіо офіційно привітав громадян РФ із днем Росії. Від імені американського уряду він висловив сподівання на процвітання російського народу та зазначив, що стабільний мир в Україні зможе відкрити шлях до нормальних відносин між Вашингтоном і Москвою.