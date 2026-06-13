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Головна Новини дня Рубіо привітав російський народ із днем Росії

Рубіо привітав російський народ із днем Росії

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 00:59
Рубіо привітав російський народ із Днем Росії
Марко Рубіо. Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо у п’ятницю, 12 червня, привітав росіян із днем Росії. Він висловив сподівання на процвітання російського народу, а також на конструктивні відносини між Вашингтоном і Москвою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Державного департаменту США.

Що сказав Рубіо в День Росії

Чиновник підкреслив, що вітає росіян від імені Сполучених Штатів і додав, що Вашингтон, як і раніше, націлений на досягнення миру між РФ та Україною.

"Сполучені Штати, як і раніше, віддані просуванню мирного вирішення російсько-української війни. Ми зберігаємо надію на те, що міцний мир прокладе шлях до більш процвітаючого майбутнього для російського народу та більш конструктивних відносин між нашими двома країнами", — заявив Рубіо.

Як повідомляло Новини.LIVE, колишній чиновник ЦРУ Гленн Корн заявив, що в разі загальної мобілізації в Росії масштабні протести в Москві та Санкт-Петербурзі цілком реальні. Він пояснив, що росіяни перебували в ізоляції від бойових дій, однак загроза відправки людей на фронт може змусити громадян розпочати протести.

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Також він зазначив, що Росія, як і раніше, може продовжувати бойові дії, однак уже зазнає стратегічної поразки. Кремль не може досягти поставлених цілей, народ РФ платить за війну величезну ціну, тому не виключено падіння режиму РФ.

війна в Україні Росія Марко Рубіо
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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