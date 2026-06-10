Російський режим може впасти: заява експосадовця ЦРУ США

Колишній високопосадовець ЦРУ США Ґленн Корн спілкується із журналісткою Новини.LIVE Марією Кагал. Фото: Новини.LIVE

Росіяни досі спроможні продовжувати бойові дії, але РФ уже зазнає стратегічної поразки. Досягти цілей і захопити значні території Кремлю не вдалося. До того ж російський народ платить за війну колосальну ціну.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Марії Кагал заявив колишній високопосадовець ЦРУ США Ґленн Корн.

Ймовірність падіння російського режиму

За словами експредставника ЦРУ США, від війни страждають російські економіка та система соціального забезпечення. Фактично Росія завдає невдач ще від 2014 року, тому що не може досягти поставлених цілей, зокрема головної, яка полягає в контролі над Україною.

Чим завершиться війна — падінням російського режиму або капітуляцією Росії — наразі невідомо. Дехто стверджує, що перемогти РФ неможливо. На початку повномасштабного вторгнення багато хто вважав, що Росія занадто велика держава, тому не може програти. Попри це, в історії вже були моменти, коли російські режими руйнувалися.

"Люди виходили на вулиці, розчарувавшись у поганому керівництві. Ми бачили це у 1905 році. Ми бачили це у 1917 році. У межах Російської імперії було чимало повстань і бунтів. У 1991 році ми також побачили крах радянської системи через неефективне управління та слабке керівництво. Тож такий сценарій можливий", — зазначив Ґленн Корн.

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Також він додав, що кремлівський диктатор Володимир Путін занепокоєний тим, що люди розчаровуються у провальній політиці щодо завоювання України.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського повідомляв, що військові можливості Москви можуть посилитися. Таке станеться, якщо США послаблять санкції на російську нафту. РФ у такому разі отримає близько десяти мільярдів доларів і скерує ці кошти на ведення війни проти України, зокрема на виробництво дронів.

Також Новини.LIVE з посиланням на The Wall Street Journal писав, що російський наступ в Україні впродовж двох останніх років став більш повільним. Окупанти щомісяця втрачають до 35 тисяч солдатів. До того ж від масованих ударів українських дронів зазнають пошкоджень російські нафтопереробні підприємства, а це позбавляє РФ доходів.