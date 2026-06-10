Российский режим может пасть: заявление бывшего сотрудника ЦРУ США

Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ США Гленн Корн беседует с журналисткой Новини.LIVE Марией Кагал. Фото: Новини.LIVE

Россияне по-прежнему способны продолжать боевые действия, но РФ уже терпит стратегическое поражение. Достичь поставленных целей и захватить значительные территории Кремлю не удалось. К тому же российский народ платит за войну колоссальную цену.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Марии Кагал заявил бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ США Гленн Корн.

Вероятность падения российского режима

По словам экс-представителя ЦРУ США, от войны страдают российская экономика и система социального обеспечения. Фактически Россия терпит неудачи еще с 2014 года, так как не может достичь поставленных целей, в частности главной, которая заключается в контроле над Украиной.

Чем закончится война — падением российского режима или капитуляцией России — на данный момент неизвестно. Некоторые утверждают, что победить РФ невозможно. В начале полномасштабного вторжения многие считали, что Россия — слишком большая держава, поэтому не может проиграть. Несмотря на это, в истории уже были моменты, когда российские режимы рушились.

"Люди выходили на улицы, разочаровавшись в плохом руководстве. Мы видели это в 1905 году. Мы видели это в 1917 году. В пределах Российской империи было немало восстаний и бунтов. В 1991 году мы также увидели крах советской системы из-за неэффективного управления и слабого руководства. Поэтому такой сценарий возможен", — отметил Гленн Корн.

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Также он добавил, что кремлевский диктатор Владимир Путин обеспокоен тем, что люди разочаровываются в провальной политике по завоеванию Украины.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщал, что военные возможности Москвы могут усилиться. Это произойдет, если США ослабят санкции на российскую нефть. РФ в таком случае получит около десяти миллиардов долларов и направит эти средства на ведение войны против Украины, в частности на производство дронов.

Также Новини.LIVE со ссылкой на The Wall Street Journal писал, что российское наступление в Украине в течение двух последних лет стало более медленным. Оккупанты ежемесячно теряют до 35 тысяч солдат. К тому же от массированных ударов украинских дронов получают повреждения российские нефтеперерабатывающие предприятия, а это лишает РФ доходов.