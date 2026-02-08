Война в Украине — какого окончания хотят украинцы

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Люди до сих пор смотрят на войну через призму советских фильмов о Второй мировой. Украинцы ждут капитуляции РФ или трибунала, но этого не произойдет.

Об этом заявил экономист Алексей Кущ в интервью для Новини.LIVE.

Какого окончания войны хотят украинцы

Алексей Кущ рассказал, что украинцы часто разбрасываются громкими словами и о якобы капитуляции Украины, хотя значение у этого термина совсем другое.

"Капитуляция — это когда полностью идет разоружение и сдача в плен. А у нас капитуляцией называют любые мелкие уступки. Эти термины громкие, но они потеряли свою суть", — пояснил экономист.

По его словам, люди до сих пор смотрят на войну через призму советских фильмов о Второй мировой и ждут капитуляции РФ или трибунала. Однако, этого не будет, ведь это все стереотипное представление о войне.

Также экономист отметил, что история не повторяется. Нынешний конфликт нельзя сравнивать с событиями 1945 года, поэтому не стоит ждать новую Ялтинскую конференцию или громкие суды над побежденными. Решение будет совсем другого формата, который пока даже нельзя четко спрогнозировать.

Напомним, ранее Зеленский раскритиковал ЕС в вопросе трибунала для Путина. По его словам, реального прогресса до сих пор нет.

Так, известно, что в Совете Европы еще не одобрили соглашение для запуска Спецтрибунала. Хотя сам документ уже доработан и имеет завершенный текст.