Війна в Україні — якого закінчення хочуть українці

Люди досі дивляться на війну через призму радянських фільмів про Другу світову. Українці чекають на капітуляцію РФ або трибунал, але цього не станеться.

Про це заявив економіст Олексій Кущ в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Якого закінчення війни хочуть українці

Олексій Кущ розповів, що українці часто розкидаються гучними словами й про нібито капітуляцію України, хоча значення у цього терміну зовсім інше.

"Капітуляція — це коли повністю йде роззброєння і здача в полон. А в нас капітуляцією називають будь-які дрібні поступки. Ці терміни гучні, але вони втратили свою суть", — пояснив економіст.

За його словами, люди досі дивляться на війну через призму радянських фільмів про Другу світову і чекають на капітуляцію РФ або трибунал. Однак, цього не буде, адже це все стереотипне уявлення про війну.

Також економіст наголосив, що історія не повторюється. Нинішній конфлікт не можна порівнювати з подіями 1945 року, тож не варто чекати на нову Ялтинську конференцію чи гучні суди над переможеними. Рішення буде зовсім іншого формату, який поки що навіть не можна чітко спрогнозувати.

Нагадаємо, раніше Зеленський розкритикував ЄС у питанні трибуналу для Путіна. За його словами, реального прогресу досі немає.

Так, відомо, що в Раді Європи ще не схвалили угоду для запуску Спецтрибуналу. Хоча сам документ уже допрацьований і має завершений текст.