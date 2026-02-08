Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Капітуляції РФ не буде — економіст пояснив, якої перемоги чекають українці

Капітуляції РФ не буде — економіст пояснив, якої перемоги чекають українці

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 08:08
Війна в Україні — якого закінчення хочуть українці
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Люди досі дивляться на війну через призму радянських фільмів про Другу світову. Українці чекають на капітуляцію РФ або трибунал, але цього не станеться.

Про це заявив економіст Олексій Кущ в інтерв'ю для Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Якого закінчення війни хочуть українці

Олексій Кущ розповів, що українці часто розкидаються гучними словами й про нібито капітуляцію України, хоча значення у цього терміну зовсім інше. 

"Капітуляція — це коли повністю йде роззброєння і здача в полон. А в нас капітуляцією називають будь-які дрібні поступки. Ці терміни гучні, але вони втратили свою суть", — пояснив економіст. 

За його словами, люди досі дивляться на війну через призму радянських фільмів про Другу світову і чекають на капітуляцію РФ або трибунал. Однак, цього не буде, адже це все стереотипне уявлення про війну.

Також економіст наголосив, що історія не повторюється. Нинішній конфлікт не можна порівнювати з подіями 1945 року, тож не варто чекати на нову Ялтинську конференцію чи гучні суди над переможеними. Рішення буде зовсім іншого формату, який поки що навіть не можна чітко спрогнозувати.

Нагадаємо, раніше Зеленський розкритикував ЄС у питанні трибуналу для Путіна. За його словами, реального прогресу досі немає. 

Так, відомо, що в Раді Європи ще не схвалили угоду для запуску Спецтрибуналу. Хоча сам документ уже допрацьований і має завершений текст.

українці перемир'я трибунал над росією війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації