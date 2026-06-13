Рубио поздравил российский народ с днем России

Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу, 12 июня, поздравил россиян с днем России. Он выразил надежду что на процветающее будете российского народа, а также конструктивные отношения между Вашингтоном и Москвой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт государственного департамента США.

Что сказал Рубио в день России

Чиновник подчеркнул, что поздравляет россиян от имени Соединенных Штатов и добавил, что Вашингтон по-прежнему нацелен достижение мира между РФ и Украиной.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены продвижению мирного решения российско-украинской войны. Мы сохраняем надежду на то, что прочный мир проложит путь к более процветающему будущему для российского народа и более конструктивным отношениям между нашими двумя странами", — заявил Рубио.

Как сообщало Новини.LIVE, бывший чиновник ЦРУ Гленн Корн заявил, что в случае всеобщей мобилизации в России, масштабные протесты в Москве и Санкт-Петербурге вполне реальны. Он пояснил, что россияне находились в изоляции от боевых действий, однако угроза отправки людей на фронт может заставить граждан начать протесты.

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Также он отметил, что Россия по-прежнему может продолжать боевые действия, однако уже терпит стратегическое поражение. Кремль не может достигнуть поставленных целей, народ РФ платит за войну огромную цену, поэтому не исключено падение режима РФ.