Сибига встретился с Рубио перед переговорами Зеленского и Трампа

Андрей Сибига и Марко Рубио. Фото: x.com/andrii_sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио согласовали позиции перед предстоящей встречей лидеров обеих стран в рамках международного форума в Эвиане. Глава украинской дипломатии проинформировал коллегу об успехах ВСУ на передовой, разрушении Россией культурного наследия Украины и выразил надежду, что новое американо-иранское соглашение поможет Вашингтону дать толчок к завершению российско-украинской войны.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Сибига провел переговоры с Рубио перед встречей Зеленского и Трампа

Отдельное внимание во время переговоров уделили недавно подписанному соглашению между США и Ираном. Андрей Сибига официально поздравил Марка Рубио с этим шагом и отметил, что в Украине надеются на восстановление стабильности на мировых энергетических рынках и улучшение ситуации с безопасностью во всем ближневосточном регионе благодаря этому документу.

Кроме того, глава МИД передал госсекретарю ожидания Владимира Зеленского относительно того, что соглашение с Тегераном теперь позволит Вашингтону более активно возглавить международные мирные усилия по прекращению российской агрессии. Дипломаты подробно обсудили дальнейшее развитие мирного процесса, и Сибига представил американской стороне конкретное видение Украины относительно шагов, которые способны заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Отдельно министр акцентировал внимание на военных преступлениях Кремля против культурного и религиозного наследия. Соединенные Штаты получили подробную информацию о российских ударах по Киево-Печерской лавре, а также по другим гражданским и историческим объектам Украины.

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«Я сообщил своему коллеге об ударах Путина по Киево-Печерской лавре и другим гражданским, культурным и историческим местам. Они демонстрируют, что Москва ведет войну против веры, наследия и украинской идентичности. Я также проинформировал госсекретаря Рубио о недавних успехах Украины на поле боя и о долгосрочных санкциях против России. Мы видим растущий импульс к миру через силу, и мы полагаемся на решительное лидерство и вовлеченность США», — заявил Дональд Трамп.

Ранее, как сообщали Новини.LIVE, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Путин окончательно упустил шанс выйти из провальной войны. Это произошло после того, как глава Кремля публично отверг предложение Владимира Зеленского о прямых переговорах.

США также внимательно следят за этим процессом. Еще 3 июня во время слушаний в Палате представителей госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что на данный момент ни одна из сторон не готова к компромиссам для достижения мира, и это в наибольшей степени касается России. Рубио добавил, что Вашингтон готов помочь в урегулировании конфликта, но США не являются нейтральной стороной, ведь активно поддерживают Украину оружием и санкциями.

Но несмотря на такую жесткую позицию в отношении Кремля, в пятницу, 12 июня, Марко Рубио официально поздравил граждан РФ с Днем России. От имени американского правительства он выразил надежду на процветание российского народа и отметил, что стабильный мир в Украине сможет открыть путь к нормальным отношениям между Вашингтоном и Москвой.