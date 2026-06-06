Сибіга: Путін втратив єдиний шанс вийти з провальної війни

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Російський керівник остаточно втратив шанс вийти з провальної війни після публічної відмови від зустрічі з Володимиром Зеленським. Глава Кремля готовий повністю знищити майбутнє своєї країни заради божевільних ілюзій. Тому тепер ситуація для Росії буде лише стрімко погіршуватися на фронті та в тилу.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Економічна криза в Росії неминуча

Масштабна рецесія чекає на російську економіку найближчим часом, заявив Андрій Сибіга. Росія масово втратить робочі місця, податки суттєво зростуть, а висока інфляція вдарить по бідних людях.

Також світ почне активніше забирати заморожені активи РФ та карати за воєнні злочини.

Дипломатичний фінал війни

Голова МЗС додав, що безпечних місць від "далекобійних санкцій" України на території РФ більше немає. Інтенсивність нових ударів по інфраструктурі ворога буде лише постійно збільшуватися.

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"Міжнародний тиск не ослабне — він ставатиме тільки жорсткішим. Це включатиме використання заморожених активів, заборони на в'їзд та неминучу відповідальність за злочини. Росії все одно доведеться прийняти дипломатичне рішення, але умови будуть значно гірші", — зазначив Андрій Сибіга.

Раніше Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський 4 червня написав відкритий лист до глави РФ про готовність розпочати переговори у будь-якій нейтральній країні задля завершення війни. Але Путін публічно відмовився від зустричі.

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп також позитивно відреагував на відкритий лист Володимира Зеленського, який було адресовано главі Росії. У Білому Домі ця ідея отримала схвалення.