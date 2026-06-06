Сибига: Путин потерял единственный шанс выйти из провальной войны

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Российский руководитель окончательно потерял шанс выйти из провальной войны после публичного отказа от встречи с Владимиром Зеленским. Глава Кремля готов полностью уничтожить будущее своей страны ради безумных иллюзий. Поэтому теперь ситуация для России будет лишь стремительно ухудшаться на фронте и в тылу.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Экономический кризис в России неизбежен

Масштабная рецессия ждет российскую экономику в ближайшее время, заявил Андрей Сибига. Россия массово потеряет рабочие места, налоги существенно вырастут, а высокая инфляция ударит по бедным людям.

Также мир начнет активнее забирать замороженные активы РФ и наказывать за военные преступления.

Дипломатический финал войны

Глава МИД добавил, что безопасных мест от "дальнобойных санкций" Украины на территории РФ больше нет. Интенсивность новых ударов по инфраструктуре врага будет только постоянно увеличиваться.

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"Международное давление не ослабнет - оно будет становиться только жестче.Это будет включать использование замороженных активов, запреты на въезд и неизбежную ответственность за преступления. России все равно придется принять дипломатическое решение, но условия будут значительно хуже", — отметил Андрей Сибига.

Ранее Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский 4 июня написал открытое письмо к главе РФ о готовности начать переговоры в любой нейтральной стране для завершения войны. Но Путин публично отказался от встречи.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп также положительно отреагировал на открытое письмо Владимира Зеленского, которое было адресовано главе России. В Белом Доме эта идея получила одобрение.