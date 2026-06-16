Зеленский назвал три основных результата встречи с лидерами G7

Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей сессии на саммите G7. Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами стран «Большой семерки» и европейских институтов. В ходе встречи стороны согласовали шаги по усилению давления на Кремль, лицензированию производства зенитных ракет и выделению зимнего пакета помощи, реализацию которых согласились подстраховать Соединенные Штаты.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Зеленский назвал темы переговоров с лидерами стран «Большой семерки»

В заседании совместно с Президентом Украины Владимиром Зеленским приняли участие лидеры государств-членов объединения и руководители ключевых институтов Европейского Союза.

Зеленский поблагодарил за участие и представленные сильные идеи по дипломатическому и военному принуждению России к миру президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, председателю Совета министров Италии Джорджи Мелони, премьер-министру Канады Марку Карни, федеральному канцлеру Германии Фридриху Мерцу, президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Японии Санаэ Такаичи.

К обсуждению также присоединились президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Во время встречи украинская сторона четко определила основные оборонные и стратегические ориентиры для международных партнеров. Ключевыми направлениями совместной работы определены увеличение прямых поставок ракет для систем противовоздушной обороны, предоставление Украине необходимых лицензий для развертывания собственного производства таких средств поражения, формирование комплексного пакета поддержки для стабильного прохождения зимнего периода, а также дальнейшее усиление международного давления на Москву.

Отдельно Зеленский отметил, что США выразили готовность обеспечить backstop, то есть надежную подстраховку по каждому из этих определенных направлений деятельности.

«Главное — чтобы все обсужденное было реализовано. Россия должна осознать, что ее война никогда не станет нормой. Я благодарю всех, кто помогает», — сообщил Зеленский.

Новини.LIVE сообщали, что Владимира Зеленского ожидает во вторник, 16 июня, еще ряд важных встреч и переговоров.

Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским, после чего планирует позвонить Владимиру Путину. Президент США осудил войну и сделал заявление об огромных человеческих потерях обеих сторон, которые только за прошлый месяц в совокупности составили 35 тысяч солдат.

Накануне этой встречи лидеров министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио уже успели провести переговоры и полностью согласовали свои позиции. Глава украинской дипломатии рассказал коллеге о последних успехах ВСУ на поле боя. Сибига также обратил внимание на военные преступления России, в частности на разрушение культурного наследия и обстрелы Киево-Печерской лавры.