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Головна Новини дня Велика Британія запровадить нові санкції проти РФ щодо тіньового флоту

Велика Британія запровадить нові санкції проти РФ щодо тіньового флоту

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 08:19
Велика Британія запровадить нові санкції проти РФ щодо тіньового флоту
Танкер тіньового флоту РФ SMYRTOS. Фото: MarineTraffic

Новий пакет жорстких енергетичних санкцій проти Росії запроваджує Велика Британія на саміті G7. А прем'єр країни Кір Стармер підписав дворічну угоду про постачання палива на українські атомні електростанції. Такі обмеження робляться для того, щоб заблокувати російський тіньовий флот та перекрити Кремлю гроші на зброю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Politico.

Борьба з тіньовим флотом Росії

Нещодавно британські військові сили вперше перехопили заборонений російський нафтовий танкер.

"Агресія Росії загрожує не тільки Україні, але й безпеці всієї Європи. Саме тому Велика Британія нарощує зусилля — перекриває доходи, які підживлюють війну Путіна", — заявив прем'єр-міністр Кір Стармер. 

Тепер під суворе ембарго потраплять судна, які возять російський скраплений природний газ під санкціями.

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Допомога українській енергосистемі

Водночас нові дворічні контракти про постачання палива на українські АЕС допоможуть підтримати їх роботу під час наступної зими.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі з урядовцями закликав лідерів країн "Групи семи" дати відповідь на російський терор. Він також попросив союзників терміново збільшити постачання систем ППО, особливо протибалістичних комплексів.

Також ми писали, що російський диктатор Путін не захотів зустрічатися із Володомиром Зеленським на саміті G7. А помічник президента Росії Юрій Ушаков виступив із заявою, у якій закликав українську делегацію приїхати на перемовини у Москву, що є неприйнятним. 

санкції проти Росії Велика Британія Тіньовий флот РФ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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