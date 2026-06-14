У Британії зтарявили паро перехоплення судна тіньового флоту РФ

Танкер SMYRTOS, який вийшов з Усть-Луги. Фото: MarineTraffic

У Ла-Манші британські сили перехопили нафтовий танкер, який, за даними Лондона, належить до "тіньового флоту" Росії. Операція була проведена за наказом прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. У Лондоні заявили, що це черговий крок у протидії схемам обходу санкцій РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Допис Кіра Стармера. Фото: скриншот

Велика Британія провела операцію проти танкера РФ у Ла-Манші

За словами Стармера, рішення про перехоплення судна він ухвалив уночі, віддавши відповідне доручення Збройним силам. Він наголосив, що операція стала "ще одним ударом по Росії" та сигналом для всіх, хто допомагає фінансувати війну проти України.

"Ми не дозволимо їм ховатися", — заявив британський прем’єр.

Він також подякував військовим і правоохоронцям, які брали участь в операції, зазначивши їхню постійну роботу із забезпечення безпеки країни.

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"Рано-вранці цього дня я наказав нашим Збройним силам перехопити нафтовий танкер тіньового флоту, який намагався пройти через Ла-Манш. Ця успішна операція завдає ще одного удару по Росії та нагадує тим, хто підживлює війну Путіна в Україні, що ми не дозволимо їм сховатися. Я хочу подякувати всім, хто брав участь, включаючи наші Збройні сили та правоохоронців, які забезпечують безпеку цієї країни 24 години на добу, 365 днів на рік", — зазначив Стармер.

За даними ЗМІ, йдеться про танкер SMYRTOS ІMO 9389100, який вийшов з Усть-Луги РФ під прапором Камеруну.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна здійснила цієї ночі кілька успішних операцій в РФ. Зокрема, за понад 700 кілометрів від українського кордону в Ярославській області було уражено нафтовий об’єкт. Впродовж доби повітряна тривога оголошувалася у 28 регіонах Росії.

Також у Тульській області горів один із найбільших хімічних комбінатів РФ. Причиною стала атака дронів. Крім того уражено військову логістику РФ на тимчасово окупованих територіях України.