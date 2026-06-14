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Головна Новини дня Після удару дронів загорівся один із найбільших хімзаводів РФ

Після удару дронів загорівся один із найбільших хімзаводів РФ

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 08:56
Після удару дронів загорівся один із найбільших хімзаводів РФ
Пожежа на комбінаті. Фото ілюстративне: ASTRA

У ніч проти 14 червня в Тульській області РФ сталася пожежа на хімічному комбінаті "Азот" у Новомосковську. Займання зафіксували після нічної атаки безпілотників. Також після нічної атаки зафіксовано пожежу поблизу залізничного депо у Смоленській області.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У Тульській області горить комбінат "Азот"

За даними OSINT-аналітиків, займання на території підприємства вдалося геолокувати за відеозаписом із полум’ям і димом, який був зроблений з боку міського кладовища приблизно за чотири кілометри від заводу. Інформацію про пожежу також підтвердив сервіс моніторингу температурних аномалій NASA Firms.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв лише повідомив, що уламки українських безпілотників впали на територію одного з промислових підприємств Новомосковська. Водночас він не уточнив, про який саме об’єкт ідеться.

карта
Карта ураженого об’єкта. Фото: ASTRA

Крім того, за інформацією Telegram-каналів, пожежу після нічної атаки зафіксували й у Вязьмі Смоленської області. Попередньо осередок пожежі розташовувався на північний схід від залізничного вокзалу, в районі локомотивного депо.

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Довідка

Хімкомбінат "Азот" є одним із найбільших виробників аміаку та азотних добрив у Росії. Підприємство також випускає хлор, каустичну соду, метанол, азотну кислоту та іншу хімічну продукцію. Із 2002 року завод входить до складу холдингу "Єврохім".

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Новомосковський "Азот" та Невинномиський азотний завод постачали продукцію на завод імені Свердлова в Нижньогородській області. За даними видання, зокрема йшлося про оцтову та азотну кислоти, які використовуються у виробництві вибухових речовин для артилерійських боєприпасів.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 13 червня було атаковано завод "Кримський титан". Внаслідок удару виробничі процеси були зупинені. Зафіксовано понад 20 ударів.

Також Новини.LIVE повідомляли про масовану атаку дронів на тимчасово окупований Крим. Частина півострова залишилась без електроенергії. Також удар відбувся по аерожрому "Саки".

пожежа дрони Росія
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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