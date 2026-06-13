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Головна Новини дня Дрони СБС уразили "Кримський титан", який забезпечує ВПК Росії

Дрони СБС уразили "Кримський титан", який забезпечує ВПК Росії

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 19:27
Дрони СБС уразили "Кримський титан", який забезпечує ВПК Росії
Ураження заводу "Кримський титан". Фото: кадр з відео

Оператори Сил безпілотних систем у ніч проти 13 червня завдали удару по заводу "Кримський титан", розташованому в тимчасово окупованому Армянську. Підприємство виготовляє продукцію, що використовується в інтересах російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомила пресслужба Сил безпілотних систем, передає Новини.LIVE.

Удар по заводу "Кримський титан"

Підприємство виробляє діоксид титану, який застосовується під час виготовлення компонентів для порохів, ракетного палива та вибухових речовин. Після атаки українських безпілотників виробничі процеси були зупинені.

Підтверджено ураження цілі за результатами об’єктивного контролю. На місці спалахнула пожежа.

Місцеві пабліки також повідомляли про влучання по заводу та евакуацію працівників.

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"Весь завод зруйновано. Було 23 удари. Усі цехи постраждали, все горить, людей евакуювали додому!" — писали місцеві.

Крім того, оператори СБС знищили два російські БМП-2 біля Армянська.

Як писали Новини.LIVE, логістичні шляхи російських окупантів на півдні знову зазнали ударів. Зокрема, цієї ночі було пошкоджено стратегічні мости в районі Чонгара, через що рух транспорту в напрямку Криму зупинили. Також вибухи зафіксовано на переправі між Генічеськом та Арабатською стрілкою.

А заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков повідомляв, що на території тимчасово окупованого півострова зникають товари з полиць магазинів. Місцеві масово скуповують крупи, цукор та сіль.

Крим Україна дрони
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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