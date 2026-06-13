У магазинах окупованого Криму фіксують дефіцит окремих товарів

Заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков. Фото: Денис Чистіков/Facebook

У тимчасово окупованому Криму жителі почали масово скуповувати крупи, цукор та сіль, через що ці товари зникають з полиць магазинів.

Про це в ефірі Вечір. LIVE повідомив заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков.

Чому кримчани скуповують продукти

За словами посадовця, ситуація не свідчить про дефіцит продовольства чи загрозу голоду. Натомість вона пов'язана з настроями місцевого населення, яке намагається підготуватися до можливих кризових сценаріїв .

" Це захисна реакція місцевого населення. Це люди запасаються, виходячи з досвіду радянських годин. Це не є ті товари, які є критичними у споживанні ", — пояснив Чистіков.

Він зазначив, що кримчани насамперед купують продукти тривалого зберігання, які традиційно використовують для створення домашніх запасів .

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Також Денис Чистіков звернув увагу на проблеми із продовольчим забезпеченням окупованого півострова. За його словами, саме виробництво м'яса та молока в Криму наразі покриває лише близько третини реальних потреб населення.

"Окупований Крим , незважаючи на заяви про те, що виробляє сільську продукцію, ще в травні, до всіх цих подій, самі окупаційні органи влади заявляли, що, на жаль, півострів, зокрема щодо забезпечення молоком і м'ясом, покриває трохи більше 30% своїх потреб. заяви про нібито цивільний характер півострова, насамперед Крим залишається військовою базою ", - заявив Чистіков.

Посадовець наголосив, що така ситуація є наслідком політики Росії, яка за роки окупації дедалі більше мілітаризує півострів.

" Росія перетворила колись курортний регіон на військову базу для атак на Україну ", - зазначив він.

На думку представника президента, нинішні настрої серед мешканців Криму свідчать про зростання занепокоєння щодо майбутньої та безпекової ситуації на окупованому півострові.

Новини.LIVE повідомляли, що ніч проти 12 червня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів . Під ударом дронів опинилися Сімферополь та низка інших районів півострова. Повідомлялося про займання невідомого об'єкту поблизу місцевої ДРЕС, а в районі Новофедорівки чули вибухи та стрілянину.