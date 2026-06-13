У магазинах окупованого Криму фіксують дефіцит окремих товарів

В магазинах окупованого Криму фіксують дефіцит окремих товарів
У тимчасово окупованому Криму жителі почали масово скуповувати крупи, цукор та сіль, через що ці товари зникають з полиць магазинів.
Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков.
Чому кримчани скуповують продукти
За словами посадовця, ситуація не свідчить про дефіцит продовольства чи загрозу голоду. Натомість вона пов'язана з настроями місцевого населення, яке намагається підготуватися до можливих кризових сценаріїв .
"Це захисна реакція місцевого населення. Це люди запасаються, виходячи з досвіду радянських годин. Це не є ті товари, які є критичними у споживанні", — пояснив Чистіков.
Він зазначив, що кримчани насамперед купують продукти тривалого зберігання, які традиційно використовують для створення домашніх запасів .
Також Денис Чистіков звернув увагу на проблеми із продовольчим забезпеченням окупованого півострова. За його словами, саме виробництво м'яса та молока в Криму наразі покриває лише близько третини реальних потреб населення.
"Окупований Крим , незважаючи на заяви про те, що виробляє сільську продукцію, ще в травні, до всіх цих подій, самі окупаційні органи влади заявляли, що, на жаль, півострів, зокрема щодо забезпечення молоком і м'ясом, покриває трохи більше 30% своїх потреб. заяви про нібито цивільний характер півострова, насамперед Крим залишається військовою базою", - заявив Чистіков.
Посадовець наголосив, що така ситуація є наслідком політики Росії, яка за роки окупації дедалі більше мілітаризує півострів.
"Росія перетворила колись курортний регіон на військову базу для атак на Україну", - зазначив він.
На думку представника президента, нинішні настрої серед мешканців Криму свідчать про зростання занепокоєння щодо майбутньої та безпекової ситуації на окупованому півострові.
Новини.LIVE повідомляли, що ніч проти 12 червня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів . Під ударом дронів опинилися Сімферополь та низка інших районів півострова. Повідомлялося про займання невідомого об'єкту поблизу місцевої ДРЕС, а в районі Новофедорівки чули вибухи та стрілянину.
Новини.LIVE інформували, що ураження мостів і транспортних розв'язок на півдні України дедалі сильніше впливає на забезпечення російських військ . Особливе значення мають шляхи сполучення між окупованим Кримом та захопленою частиною Херсонської області. Наскільки критичними будуть наслідки для окупантів, стане зрозуміло вже найближчим часом.