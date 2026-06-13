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В магазинах окупованого Криму фіксують дефіцит окремих товарів

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 07:35
У магазинах окупованого Криму фіксують дефіцит окремих товарів
Заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков. Фото: Денис Чистіков/Facebook

У тимчасово окупованому Криму жителі почали масово скуповувати крупи, цукор та сіль, через що ці товари зникають з полиць магазинів.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков.

Чому кримчани скуповують продукти

За словами посадовця, ситуація не свідчить про дефіцит продовольства чи загрозу голоду. Натомість вона пов'язана з настроями місцевого населення, яке намагається підготуватися до можливих кризових сценаріїв .

"Це захисна реакція місцевого населення. Це люди запасаються, виходячи з досвіду радянських годин. Це не є ті товари, які є критичними у споживанні", — пояснив Чистіков.

Він зазначив, що кримчани насамперед купують продукти тривалого зберігання, які традиційно використовують для створення домашніх запасів .

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Також Денис Чистіков звернув увагу на проблеми із продовольчим забезпеченням окупованого півострова. За його словами, саме виробництво м'яса та молока в Криму наразі покриває лише близько третини реальних потреб населення.

"Окупований Крим , незважаючи на заяви про те, що виробляє сільську продукцію, ще в травні, до всіх цих подій, самі окупаційні органи влади заявляли, що, на жаль, півострів, зокрема щодо забезпечення молоком і м'ясом, покриває трохи більше 30% своїх потреб. заяви про нібито цивільний характер півострова, насамперед Крим залишається військовою базою", - заявив Чистіков.

Посадовець наголосив, що така ситуація є наслідком політики Росії, яка за роки окупації дедалі більше мілітаризує півострів.

"Росія перетворила колись курортний регіон на військову базу для атак на Україну", - зазначив він.

На думку представника президента, нинішні настрої серед мешканців Криму свідчать про зростання занепокоєння щодо майбутньої та безпекової ситуації на окупованому півострові.

Новини.LIVE повідомляли, що ніч проти 12 червня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів . Під ударом дронів опинилися Сімферополь та низка інших районів півострова. Повідомлялося про займання невідомого об'єкту поблизу місцевої ДРЕС, а в районі Новофедорівки чули вибухи та стрілянину. 

Новини.LIVE інформували, що ураження мостів і транспортних розв'язок на півдні України дедалі сильніше впливає на забезпечення російських військ . Особливе значення мають шляхи сполучення між окупованим Кримом та захопленою частиною Херсонської області. Наскільки критичними будуть наслідки для окупантів, стане зрозуміло вже найближчим часом.

Крим окупація прямий ефір Новини.LIVE
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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