Масований наліт БпЛА на Крим: горить ГРЕС, є перебої зі світлом

Пожежа на ГРЕС в Криму. Фото: соцмережі

Тимчасово окупований Сімферополь та ще кілька регіонів Криму вночі, 12 червня, зазнали масованого удару дронами, внаслідок чого поблизу місцевої ГРЕС спалахнув невідомий об'єкт, а в Новофедорівці лунали вибухи та стрілянина. Примітно, що російські пропагандистські ресурси та Z-канали проігнорували нічні події, хоча місцеві жителі масово скаржилися на невдалу роботу протиповітряної оборони РФ та тимчасове відключення електроенергії.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на соцмережі, куди росіяни публікували скарги на вибухи.

Потужні вибухи в Криму 12 червня

Тимчасово підконтрольний російським військам Кримський півострів опинився під масованим ударом безпілотної авіації. Повітряна атака розпочалася рівно опівночі, в небі над Кримом почали фіксувати перші безпілотні літальні апарати.

Вже близько о 00:20 прогриміла серія потужних вибухів, деякі з яких були надзвичайно гучними у Сімферополі. Очевидці зафіксували на відео, що половина випущених російських зенітних ракет не спрацювала штатно і впала назад у землю.

Попри намагання загарбників відбити наліт, у Сімферополі зафіксували влучання або падіння великих уламків нейтралізованого дрона. Це спричинило серйозне загоряння в районі місцевої ГРЕС.

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Повідомлення мешканців Сімферополя у місцевому чаті. Фото: скриншот

Паралельно з подіями у столиці півострова бойова робота та звуки вибухів фіксувалися в інших окупованих регіонах. Гучно було у Красногвардійському та Нижньогорському районах, де місцеве населення чуло інтенсивну стрілянину. Окрім того, під ударом опинився район військового аеродрому "Саки", розташованого біля населеного пункту Новофедорівка.

Наслідком нічних атак стало також порушення роботи критичної інфраструктури, зокрема у Гвардійському повністю зникло електропостачання, яке було відсутнє понад годину з 00:25 до 01:26.

Прикметно, що російські засоби масової інформації та мілітаристські Z-канали повністю проігнорували нічні вибухи та руйнування в Криму. Російська пропаганда свідомо приховала інформацію про ситуацію на півострові.

Новини.LIVE зазначали, що економічний та логістичний тиск Сил оборони України на військові об'єкти РФ у Криму починає приносити очевидні результати. Постійні атаки далекобійних безпілотників на нафтопереробні заводи призвели до паливної кризи на півострові. Через це у Севастополі повністю зупинили вільний продаж бензину, запровадивши ліміт у 20 літрів на особу лише за спеціальними талонами. Через пошкодження транспортних артерій та проблеми з постачанням окупаційна влада була змушена обмежити відпуск і соціальних товарів (макаронів, олії), видаючи не більше трьох одиниць в одні руки.

Паралельно з цим ЗСУ послідовно знищують ворожі системи ППО, РЛС та кораблі, які росіянам вкрай важко замінити. Найближчі тижні стануть вирішальними для російського угруповання на півдні, адже українські сили дедалі сильніше затискають у вогневе кільце мости та шляхопроводи між Кримом та Херсонською областю, відрізаючи ворожу армію від регулярного забезпечення.