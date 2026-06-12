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Главная Новости дня Налет БпЛА на Крым: горит ГРЭС, перебои с электричеством

Налет БпЛА на Крым: горит ГРЭС, перебои с электричеством

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 08:25
Налет БпЛА на Крым: горит ГРЭС, перебои с электричеством
Пожар на ГРЭС в Крыму. Фото: социальные сети

Временная оккупация Симферополя и еще нескольких регионов Крыма ночью 12 июня подверглись массированному удару дронов, в результате чего вблизи местной ГРЭС загорелся неизвестный объект, а в Новофедоровке раздавались взрывы и стрельба. Примечательно, что российские пропагандистские ресурсы и Z-каналы проигнорировали ночные события, хотя местные жители массово жаловались на неэффективную работу противовоздушной обороны РФ и временное отключение электроэнергии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети, где россияне публиковали жалобы на взрывы.

Мощные взрывы в Крыму 12 июня

Временно подконтрольный российским войскам Крымский полуостров оказался под массированным ударом беспилотной авиации. Воздушная атака началась ровно в полночь, в небе над Крымом начали фиксировать первые беспилотные летательные аппараты.

Уже около 00:20 прогремела серия мощных взрывов, некоторые из которых были чрезвычайно громкими в Симферополе. Очевидцы зафиксировали на видео, что половина выпущенных российских зенитных ракет не сработала штатно и упала обратно на землю.

Несмотря на попытки захватчиков отразить налет, в Симферополе зафиксировали попадание или падение крупных обломков нейтрализованного дрона. Это вызвало серьезное возгорание в районе местной ГРЭС.

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Сообщения жителей Симферополя в местном чате. Фото: скриншот

Параллельно с событиями в столице полуострова боевые действия и звуки взрывов фиксировались в других оккупированных регионах. Громко было в Красногвардейском и Нижнегорском районах , где местное население слышало интенсивную стрельбу. Кроме того, под ударом оказался район военного аэродрома «Саки», расположенного возле населенного пункта Новофедоровка.

Следствием ночных атак стало также нарушение работы критической инфраструктуры, в частности в Гвардейском полностью пропало электроснабжение, которое отсутствовало более часа с 00:25 до 01:26.

Примечательно, что российские средства массовой информации и милитаристские Z-каналы полностью проигнорировали ночные взрывы и разрушения в Крыму. Российская пропаганда сознательно скрыла информацию о ситуации на полуострове.

Новини.LIVE отмечали, что экономическое и логистическое давление Сил обороны Украины на военные объекты РФ в Крыму начинает приносить очевидные результаты. Постоянные атаки дальнобойных беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы привели к топливному кризису на полуострове. Из-за этого в Севастополе полностью остановили свободную продажу бензина, введя лимит в 20 литров на человека только по специальным талонам. Из-за повреждения транспортных артерий и проблем с поставками оккупационные власти были вынуждены ограничить отпуск и социальных товаров (макарон, масла), выдавая не более трех единиц в одни руки.

Параллельно с этим ВСУ последовательно уничтожают вражеские системы ПВО, РЛС и корабли, которые россиянам крайне трудно заменить. Ближайшие недели станут решающими для российской группировки на юге, ведь украинские силы все сильнее зажимают в огневом кольце мосты и путепроводы между Крымом и Херсонской областью, отрезая вражескую армию от регулярного снабжения.

Крым взрыв дроны
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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