В магазинах оккупированного Крыма отмечается дефицит отдельных товаров

Заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков. Фото: Денис Чистиков/Facebook

У тимчасово окупованому Криму жителі почали масово скуповувати крупи, цукор та сіль, через що ці товари зникають із полиць магазинів.

Про це в ефірі Вечір. LIVE повідомив заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистиков.

Чому кримчани скуповують продукти

За словами чиновника, ситуація не свідчить про дефіцит продовольства чи загрозу голоду. Навпаки, вона пов'язана з настроями місцевого населення, яке намагається підготуватися до можливих кризових сценаріїв .

"Це захисна реакція місцевого населення. Люди запасаються виходячи з досвіду радянських часів. Це не ті товари, які є критичними в споживанні" , - пояснив Чистиков.

Він зазначив, що кримчани насамперед купують продукти тривалого зберігання, які традиційно використовують для створення домашніх запасів .

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Також Денис Чистіков звернув увагу на проблеми із продовольчим забезпеченням окупованого півострова. За його словами, власне виробництво м'яса та молока в Криму нині покриває лише близько третини реальних потреб населення.

"Окупований Крим, незважаючи на заяви про те, що він виробляє сільськогосподарську продукцію, ще в травні, до всіх цих подій, самі окупаційні органи влади заявляли, що, на жаль, півострів, зокрема щодо забезпечення молоком і м'ясом, покриває трохи більше 30% власних потреб. Вони навіть ставлять перед собою плани на нарощування. про нібито цивільний характер півострова, насамперед Крим залишається військовою базою" , - заявив Чистиков.

Чиновник підкреслив, що така ситуація є наслідком політики Росії, яка за роки окупації дедалі більше мілітаризує острів.

" Росія перетворила колись курортний регіон на військову базу для атак на Україну" , - зазначив він.

На думку представника президента, нинішні настрої серед жителів Криму свідчать про зростання занепокоєння щодо майбутнього та ситуації з безпекою на окупованому півострові.

Новини.LIVE повідомляли, що в ніч на 12 червня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів . Під ударом дронів опинилися Сімферополь та низка інших районів півострова. Повідомлялося про спалах невідомого об'єкта поблизу місцевої ДРЕС, а в районі Новофедорівки чулися вибухи та стрілянина.