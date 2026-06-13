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Главная Новости дня В магазинах оккупированного Крыма отмечается дефицит отдельных товаров

В магазинах оккупированного Крыма отмечается дефицит отдельных товаров

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 07:35
В магазинах оккупированного Крыма отмечается дефицит отдельных товаров
Заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков. Фото: Денис Чистиков/Facebook

У тимчасово окупованому Криму жителі почали масово скуповувати крупи, цукор та сіль, через що ці товари зникають із полиць магазинів.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистиков.

Чому кримчани скуповують продукти

За словами чиновника, ситуація не свідчить про дефіцит продовольства чи загрозу голоду. Навпаки, вона пов'язана з настроями місцевого населення, яке намагається підготуватися до можливих кризових сценаріїв .

"Це захисна реакція місцевого населення. Люди запасаються виходячи з досвіду радянських часів. Це не ті товари, які є критичними в споживанні" , - пояснив Чистиков.

Він зазначив, що кримчани насамперед купують продукти тривалого зберігання, які традиційно використовують для створення домашніх запасів .

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Також Денис Чистіков звернув увагу на проблеми із продовольчим забезпеченням окупованого півострова. За його словами, власне виробництво м'яса та молока в Криму нині покриває лише близько третини реальних потреб населення.

"Окупований Крим, незважаючи на заяви про те, що він виробляє сільськогосподарську продукцію, ще в травні, до всіх цих подій, самі окупаційні органи влади заявляли, що, на жаль, півострів, зокрема щодо забезпечення молоком і м'ясом, покриває трохи більше 30% власних потреб. Вони навіть ставлять перед собою плани на нарощування. про нібито цивільний характер півострова, насамперед Крим залишається військовою базою" , - заявив Чистиков.

Чиновник підкреслив, що така ситуація є наслідком політики Росії, яка за роки окупації дедалі більше мілітаризує острів.

" Росія перетворила колись курортний регіон на військову базу для атак на Україну" , - зазначив він.

На думку представника президента, нинішні настрої серед жителів Криму свідчать про зростання занепокоєння щодо майбутнього та ситуації з безпекою на окупованому півострові.

Новини.LIVE повідомляли, що в ніч на 12 червня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів . Під ударом дронів опинилися Сімферополь та низка інших районів півострова. Повідомлялося про спалах невідомого об'єкта поблизу місцевої ДРЕС, а в районі Новофедорівки чулися вибухи та стрілянина.

Новини.LIVE повідомляли, що поразка мостів і транспортних розв'язок на півдні України все сильніше позначається на забезпеченні російських військ . Особливе значення мають шляхи сполучення між окупованим Кримом та захопленою частиною Херсонської області. Наскільки критичними будуть наслідки для окупантів, стане зрозумілим уже найближчим часом.

Крым оккупация прямой эфир Новини.LIVE
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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