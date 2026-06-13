Мости на Чонгар знову підірвані: рух до Криму перекритий

Чонгарський міст. Фото: соцмережі

Логістичні маршрути росіян на півдні знову опинилися під потужним вогневим ударом. Вночі серйозні пошкодження отримали стратегічні кримські мости у напрямку Чонгара, через що автомобільний рух у бік Криму довелося повністю зупинити. Також вибухи зафіксували на переправі між Генічеськом та Арабатською стрілкою, які забезпечували постачання техніки для ворожого угруповання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву так званого "губернатора" окупованої частини Херсонщини Володимира Сальдо.

Перекритий рух на Крим

Ставленик Кремля Володимир Сальдо зранку підтвердив, що нічні прильоти сильно зіпсували дорожнє покриття.

"Вночі були уражені мости на напрямку до Чонгара", — повідомив колаборант.

Через великі руйнування рух транспорту до пропускного пункту "Джанкой" у Криму довелось терміново закрити. Наразі ключові логістичні дороги загарбників на півдні опинилися під щільним контролем наших військових.

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Пошкодження цих доріг дуже сильно вдарить по можливостях російської армії на окупованих територіях. Окупантам тепер доведеться терміново шукати інші шляхи, щоб возити свої танки та живі резерви.

Нещодавно наші бійці вже влучали по автомобільному мосту біля Чонгара на трасі Р-280, яка веде від Ростова-на-Дону до Сімферополя.

Наразі більшість головних маршрутів до Криму зараз або під вогнем ЗСУ, або ледве працюють через попередні точні прильоти. Росіянам тепер доводиться їздити через Перекопський перешийок, що ламає їм усі плани та збільшує логістичне плече постачання техніки на 100 кілометрів.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, постійнй тиск на мости і транспортні розв'язки на півдні України дедалі сильніше впливає на забезпечення російських військ. Зокрема, особливе значення має перекриття шляхів сполучення між окупованим Кримом та захопленою частиною Херсонської області.

Також ми писали, що голова ОП Кирило Буданов анонсував закон про спеціальний статус прифронтових територій. За його словами, 6 мільйонів людей, які проживають у безпосередній близькості до лінії фронту, мають отримувати повну підтримку з боку держави.