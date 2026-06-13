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Главная Новости дня Мосты на Чонгаре снова взорваны: движение в Крым перекрыто

Мосты на Чонгаре снова взорваны: движение в Крым перекрыто

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 14:18
Мосты на Чонгаре снова взорваны: движение в Крым перекрыто
Чонгарский мост. Фото: социальные сети

Логистические маршруты россиян на юге вновь оказались под мощным обстрелом. Ночью серьезные повреждения получили стратегические крымские мосты в направлении Чонгара, из-за чего автомобильное движение в сторону Крыма пришлось полностью остановить. Также взрывы зафиксировали на переправе между Геническом и Арабатской стрелкой, которая обеспечивала поставки техники для вражеской группировки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление так называемого "губернатора" оккупированной части Херсонщины Владимира Сальдо.

Перекрыто движение на Крым

Ставленник Кремля Владимир Сальдо утром подтвердил, что ночные обстрелы сильно испортили дорожное покрытие.

"Ночью были повреждены мосты на направлении к Чонгару", — сообщил коллаборационист.

Из-за значительных разрушений движение транспорта к пропускному пункту "Джанкой" в Крыму пришлось срочно закрыть. Сейчас ключевые логистические дороги захватчиков на юге оказались под плотным контролем наших военных.

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Повреждение этих дорог очень сильно ударит по возможностям российской армии на оккупированных территориях. Оккупантам теперь придется срочно искать другие пути, чтобы перевозить свои танки и живые резервы.

Недавно наши бойцы уже наносили удары по автомобильному мосту возле Чонгара на трассе Р-280, которая ведет от Ростова-на-Дону до Симферополя.

Сейчас большинство главных маршрутов в Крым либо находятся под обстрелом ВСУ, либо едва функционируют из-за предыдущих точных ударов. Россиянам теперь приходится ездить через Перекопский перешеек, что нарушает все их планы и увеличивает логистическое плечо снабжения техники на 100 километров.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, постоянное давление на мосты и транспортные развязки на юге Украины все сильнее влияет на обеспечение российских войск. В частности, особое значение имеет перекрытие путей сообщения между оккупированным Крымом и захваченной частью Херсонской области.

Также мы писали, что глава ОП Кирилл Буданов анонсировал закон о специальном статусе прифронтовых территорий. По его словам, 6 миллионов человек, проживающих в непосредственной близости от линии фронта, должны получать полную поддержку со стороны государства.

Крым логистика потери оккупантов
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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