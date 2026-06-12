Буданов анонсував підтримку прифронтових територій

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Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що масштаб викликів, з якими постійно стикаються жителі прифронтових регіонів, вимагає від держави серйозних рішень. Він разом із премʼєркою Юлією Свириденко, урядовцями та нардепами провели координаційну нараду щодо підтримки прифронтових територій.

Про це Кирило Буданов повідомив у пʼятницю, 12 червня, передає Новини.LIVE.

Підтримка прифронтових територій

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