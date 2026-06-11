Буданов показує ефективність у вирішенні найскладніших питань: ЗМІ

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Політична психологиня Олена Вострова вважає, що керівник Офісу президента Кирило Буданов виконує роль кризового менеджера, якому доручають вирішення найбільш складних державних і міжнародних завдань. За її словами, саме високий рівень довіри до його раціональності та здатності працювати в умовах стресу став однією з причин його залучення до чутливих дипломатичних місій. Як приклад вона навела нещодавній візит Буданова до Варшави, який, на її думку, сприяв зниженню напруги в українсько-польському діалозі.

Про це Вострова заявила в програмі "Політика.PSI" на YouTube-каналі КИЇВ24, коментуючи нещодавній візит Буданова до Польщі, передає Новини.LIVE.

Буданова залучають до врегулювання найбільш чутливих і складних ситуацій

У сюжеті зазначається, що саме Буданова залучають до врегулювання найбільш чутливих і складних ситуацій, які потребують не лише політичних рішень, а й високої стресостійкості та здатності діяти в кризових умовах.

"Буданов у цій конфігурації є суперкризовим менеджером. Це людина з репутацією жорсткого силовика, яка приходить розплутувати найболючіші вузли. Те, що саме йому доручили цю місію, показує колосальну довіру до його раціональності та стресостійкості", — зауважила Вострова.

На думку психологині, прикладом став візит Буданова до Варшави, де українській стороні вдалося перевести складну дискусію з емоційної площини у більш конструктивне русло та знизити градус напруги у відносинах між країнами.

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Як писали Новини.LIVE, Буданову довіряє 70% опитаних. Лише 5% не змогли визначитись, або взагалі не знали про нього. Водночас порівняно із січнем статистика не змінилася.

Також польський політолог та доктор політичних наук Лєшек Сікульський вважає, що Буданов глибоко розуміє польське політичне середовище. Саме тому він і їздив з візитом до Польщі. Крім того, Сікульський наголосив, що Буданов є однією з ключових постатей української політики.