Буданов приїхав до Польщі, щоб пересунути межу суперечки: політолог

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Польський політолог та доктор політичних наук Лєшек Сікульський заявив, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час візиту до Польщі прагнув окреслити нові рамки дискусії у відносинах між Києвом та Варшавою. Він вважає, що глава ОПУ має глибоке розуміння польського політичного середовища та впливових кіл. Завдяки цьому його позиції на міжнародній арені стають сильнішими.

Таку думку Сікульський висловив на YouTube-каналі P.S. TV польського журналіста та громадського діяча Пйотра Шлахтовича, коментуючи нещодавні зустрічі Буданова з представниками польської влади, передає Новини.LIVE.

Сікульський: Буданов є однією з ключових постатей української політики

"Він приїхав сюди встановити межі — а точніше пересунути межу суперечки", — заявив польський експерт.

На його думку, керівник ОП України володіє значним обсягом інформації про політичні процеси та впливові середовища в Польщі, що посилює його переговорні позиції під час міжнародних контактів.

За словами Сікульського, Буданов є однією з ключових постатей української політики та безпекового сектору з 2014 року завдяки багаторічній роботі у військовій розвідці.

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Як писали Новини.LIVE, з посиланням на політичного аналітика Олега Постернака, Буданов має важливі навички. Йдеться, зокрема, про мережу прямих та неформальних контактів у Європі. Таким чином очільник ОП може успішно працювати зі складними дипломатичними питаннями.

Також нещодавно Буданов очолив новий гуманітарний напрям. Він став главою Координаційної ради з питань ветеранів, військовополонених, цивільних заручників та осіб, зниклих безвісти. Вона працюватиме над покращенням допомоги ветеранам, сім’ям полонених і зниклих безвісти.