Буданов приехал в Польшу, чтобы перенести границу спора: политолог

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Польский политолог и доктор политических наук Лешек Сикульский заявил, что глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время визита в Польшу стремился обозначить новые рамки дискуссии в отношениях между Киевом и Варшавой. Он считает, что глава ОПУ обладает глубоким пониманием польской политической среды и влиятельных кругов. Благодаря этому его позиции на международной арене становятся сильнее.

Такое мнение Сикульский высказал на YouTube-канале P.S. TV польского журналиста и общественного деятеля Петра Шлахтовича, комментируя недавние встречи Буданова с представителями польских властей, передает Новини.LIVE.

Сикульский: Буданов является одной из ключевых фигур украинской политики

«Он приехал сюда, чтобы установить границы спора — а точнее, сдвинуть границу спора», — — заявил польский эксперт.

По его мнению, глава ОП Украины обладает значительным объемом информации о политических процессах и влиятельных кругах в Польше, что усиливает его переговорные позиции во время международных контактов.

По словам Сикульского, Буданов является одной из ключевых фигур украинской политики и сектора безопасности с 2014 года благодаря многолетней работе в военной разведке.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на политического аналитика Олега Постернака, Буданов обладает важными навыками. Речь идет, в частности, о сети прямых и неформальных контактов в Европе. Таким образом, глава ОП может успешно работать со сложными дипломатическими вопросами.

Также недавно Буданов возглавил новое гуманитарное направление. Он стал главой Координационного совета по вопросам ветеранов, военнопленных, гражданских заложников и лиц, пропавших без вести. Она будет работать над улучшением помощи ветеранам, семьям пленных и пропавших без вести.