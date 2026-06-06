Боевой генерал Буданов возглавил новое гуманитарное направление

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов возглавил новосозданный Координационный совет по вопросам ветеранов, военнопленных, гражданских заложников и лиц, пропавших без вести. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на указ Президента Владимира Зеленского.

Буданов возглавил совет по вопросам защиты прав ветеранов и пленных

Таким образом, Буданов получил еще одно направление работы, которое выходит за пределы вопросов безопасности и обороны и касается гуманитарной сферы. Речь идет о координации государственной политики по защите прав ветеранов, семей погибших военных, пленных украинцев и их семей.

Согласно документу, новый Координационный совет будет работать как консультативно-совещательный орган. Среди его задач — подготовка предложений по совершенствованию государственной политики, социальных гарантий для ветеранов, поддержки семей пленных и пропавших без вести, а также координация работы органов власти в этих вопросах.

Новый орган заменит сразу несколько консультативных структур, которые ранее действовали при Банковой и занимались вопросами ветеранов и защитников Украины.

Читайте также:

Ожидается, что это позволит объединить гуманитарное, социальное и безопасностное направления в единую систему координации.

Напомним, ранее СМИ писали, что Кирилл Буданов превратил возвращение пленных в свою личную гуманитарную миссию, сломав классические практики, которыми в мире руководствовались ранее.

Новини.LIVE информировали, что в Украине создали Координационный совет для защиты прав ветеранов, пленных и пропавших без вести. Новый орган будет работать при Президенте как консультативно-совещательная структура и готовить предложения для власти. Его возглавил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Новини.LIVE также писали, что мир должен срочно готовиться к новым угрозам безопасности, игнорирование которых может оставить государства без защиты. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, подчеркнув, что старая система международной безопасности фактически больше не работает. По его словам, странам необходимо действовать уже сейчас, ведь от этого зависит будущая архитектура безопасности мира.