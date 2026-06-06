Буданов возглавил новый совет по ветеранам, пленным и пропавшим без вести

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Буданов возглавил новый совет при Президенте по ветеранам, пленным и пропавшим без вести

Владимир Зеленский подписал указ о создании нового консультативно-совещательного органа, который будет координировать предложения для власти в сфере социальной, правовой и международной защиты.

Совет возглавил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, секретарем стала заместитель руководителя ОП Ирина Верещук. В состав также вошли министр по делам ветеранов, министр внутренних дел, министр обороны, секретарь СНБО, омбудсман, глава ГУР и руководители СБУ и СВР.

Среди задач - подготовка решений по гарантиям для ветеранов и семей погибших, координация органов власти, а также усиление международного давления на РФ в вопросах обращения с пленными.

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