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Главная Новости дня Украина вернула из российского плена домой 185 защитников

Украина вернула из российского плена домой 185 защитников

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 14:31
Украина вернула из российского плена домой 185 защитников
Украинцы вернулись домой. Фото: ОПУ

В пятницу, 5 июня, Украина провела очередной масштабный обмен пленными, в результате которого из российской неволи удалось освободить 185 украинских защитников и одного гражданского гражданина. Домой возвращаются военнослужащие разных званий, которые держали оборону на самых тяжелых участках фронта, в частности защитники Мариуполя и "Азовстали".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Украина провела обмен пленными с Россией

Среди освобожденных героев есть представители разных родов войск и званий, в частности воины Вооруженных Сил Украины, бойцы Национальной гвардии и служащие Государственной пограничной службы. Многие из них являются легендарными защитниками Мариуполя и комбината "Азовсталь".

Полонені
Украинцы, которых вернули из плена. Фото: ОПУ
Україна повернула з полону військових
Мужчины радуются возвращению домой. Фото: ОПУ

Также среди освобожденных есть защитники, которые выполняли боевые задачи на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Для многих семей это возвращение стало настоящим чудом, ведь часть воинов находилась в тяжелых условиях российской неволи более четырех лет еще с 2022 года.

Українців зустрічають з полону
Люди встречают пленных. Фото: ОПУ
Полонених звільнили і привезли в Україну
Мужчины обнимаются после плена. Фото: ОПУ

Президент заверил, что работа в этом направлении не останавливается ни на минуту и будет продолжаться до тех пор, пока последний украинец не окажется на родной земле.

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Українців повернули з російського полону 5 червня
Освобожденные из плена защитники. Фото: ОПУ

"Спасибо всем, кто делает это возможным: команде, которая занимается обменами, нашим партнерам. И особая благодарность воинам, которые пополняют наш обменный фонд — своей силой и результатами на фронте обеспечивают возвращение наших людей домой. Работа продолжается", — заявил Владимир Зеленский.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Российская Федерация 4 мая передала Украине 375 тел граждан, которые имели статус пленных. Среди возвращенных погибших есть как военнослужащие, так и гражданские лица. Сейчас украинская сторона тщательно фиксирует все обстоятельства и сопутствующие признаки этого события, которые в дальнейшем могут послужить доказательствами и свидетельствовать о грубых нарушениях страной-агрессором норм международного гуманитарного права.

Последний обмен пленными состоялся 15 мая, в результате чего из российского плена удалось вернуть еще 205 украинцев. По имеющейся информации, это возвращение стало первым этапом масштабного процесса обмена, который запланировано провести в формате "1000 на 1000".

Задержки в возвращении защитников домой являются следствием умышленных действий российской стороны, которая превратила гуманитарный вопрос в средство информационной войны. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец для Новини.LIVE подчеркнул, что Киев демонстрирует максимальную оперативность и открытость к диалогу по обмену. Несмотря на это, Кремль регулярно создает новые препятствия для освобождения пленных и одновременно пытается дискредитировать украинскую власть через собственные пропагандистские ресурсы.

Украина пленные обмен пленными
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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