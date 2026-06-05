Україна повернула з російського полону додому 185 захисників

Українці повернулися додому. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 5 червня, Україна провела черговий масштабний обмін полоненими, у результаті якого з російської неволі вдалося визволити 185 українських захисників та одного цивільного громадянина. Додому повертаються військовослужбовці різних звань, які тримали оборону на найважчих ділянках фронту, зокрема захисники Маріуполя та "Азовсталі".

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