Україна повернула з російського полону додому 185 захисників
Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 14:31
Українці повернулися додому. Фото: ОПУ
У п'ятницю, 5 червня, Україна провела черговий масштабний обмін полоненими, у результаті якого з російської неволі вдалося визволити 185 українських захисників та одного цивільного громадянина. Додому повертаються військовослужбовці різних звань, які тримали оборону на найважчих ділянках фронту, зокрема захисники Маріуполя та "Азовсталі".
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