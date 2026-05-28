Лубінець звинуватив Росію у маніпуляціях навколо обмінів полоненими

Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Росія навмисно затягує процес обмінів військовополоненими та використовує цю тему для інформаційного тиску на українське суспільство. Україна ж готова проводити обміни максимально оперативно, однак саме російська сторона створює перешкоди та паралельно поширює звинувачення на адресу Києва.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

Омбудсмен наголосив, що українська сторона заздалегідь готує всі необхідні списки та технічні деталі для проведення обмінів військовополоненими.

"Попри досягнуті домовленості щодо масштабних обмінів, їх реалізація гальмується російською стороною — через затягування та маніпуляції. Україна, зі свого боку, завчасно виконує всі необхідні кроки і готова до швидкого проведення обмінів", — заявив Лубінець.

За словами омбудсмена, серед головних пріоритетів України — повернення важкопоранених, важкохворих військовополонених та оборонців Маріуполя, частина з яких перебуває у російському полоні вже понад чотири роки.

"Чіткі пріоритети в процесі обмінів: насамперед — повернення важкопоранених і важкохворих. Другий пріоритет — хто найдовше в полоні, повинен повертатись найшвидше", — сказав Лубінець.

Він додав, що після завершення Україною всіх підготовчих процедур Росія фактично блокує подальший процес. Після цього представники РФ публічно заявляють, нібито саме Україна відмовляється забирати своїх громадян.

Лубінець також розкритикував міжнародні організації, зокрема ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста, через недостатню реакцію на тортури та порушення прав українських полонених.

Він підкреслив, що міжнародні інституції повинні не лише фіксувати воєнні злочини, а й посилювати публічний тиск на Росію через міжнародні майданчики, зокрема Генеральну асамблею ООН, ПАРЄ та ОБСЄ.

"На цьому тлі постає питання ефективності міжнародних інституцій, які досі не забезпечують реального захисту українців у полоні", — сказав Лубінець.

Як повідомляли Новини.LIVE, Дмитро Усов повідомив, що Україна вже працює над другим етапом масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, переговорний процес триває активно, а також продовжується робота й над іншими форматами повернення українців додому.

Також, нагадаємо, що під час обміну 15 травня з російського полону повернули ще 205 українських захисників. Серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.